Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus. Dopo la lotta contro la leucemia, ora l’allenatore del Bologna sarebbe risultato positivo a un tampone. Nella nota del club rossoblu emiliano, viene sottolineato che Sinisa Mihajlovic resterà in quarantena per le successive due settimane.







La sfortuna di Sinisa Mihajlovic

Un anno fa Sinisa Mihajlovic annunciava di aver contratto la leucemia. Ma nel finale di campionato Sinisa torna a gestire la panchina di persona, dichiarando ai giornali di stare bene. Un modo per far capire che la chemioterapia e il trapianto di midollo erano stati utili al fine di guarire da quel male.

Oggi, invece, Sinisa dovrà restare due settimane in quarantena per evitare di diffondere il coronavirus ad altri compagni di squadra o collaboratori. Per questo motivo il Bologna, nella stessa nota, conferma che la Primavera ha già svolto i test: tutti negativi. Domani 24 Agosto sarà il turno della Prima squadra e dei collaboratori di Sinisa.





La nota del club del Bologna FC

«Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale.

Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra.»

Con queste parole il club emiliano vuole comunicare, in maniera ufficiale, la quarantena dell’allenatore della Prima squadra. E con le stesse parole, diventa altrettanto importante fare maggiore attenzione ai contagiati. Proprio ora che i numeri del covid-19 si stanno avvicinando a quelli che erano nei giorni di Febbraio e Marzo. Proprio ora bisogna fare il possibile per prevenire un’altra quarantena. E questo il Bologna lo sa, perché un club deve essere pronto a rinunciare anche all’inizio di un campionato con il proprio tecnico assente. Ma tra due settimane Sinisa sarà ancora più forte di prima, e sarà pronto a far giocare il Bologna FC meglio dell’anno scorso.

Davide Zaino Pasqualone

