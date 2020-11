3 minuti (tempo di lettura)

Torna la Serie A con la nona giornata che si svolge all’insegna della commemorazione dell’immenso Diego Armando Maradona. Fasce del lutto al braccio, maxischermi con le immagini del Pibe de Oro e minuti di raccoglimento hanno caratterizzato questo nuovo turno di campionato.

Gli scontri di questa giornata prendono il via al Mapei Stadium dove gli ospiti nerazzurri si impongono sul Sassuolo con un tris. All’Inter ci pensano Sanchez, Gagliardini e un erroraccio di Chiriches. Morata non basta a colmare l’assenza di Cristiano Ronaldo: la Juventus senza il suo leader è costretta ad accontentarsi di un pareggio con il Benevento. Sgambetto in classifica per i bianconeri che si allontanano dalla capolista. Anche l’Atalanta pare aver rallentato la sua corsa in questa stagione di Serie A. Un determinato Verona prevale per 2-0 sui nerazzurri di Gasperini. Giornata di Serie A non proprio ideale anche per la Lazio che viene battuta dall’Udinese con un clamoroso 3-1 all’Olimpico.

Bologna-Crotone termina 1-0: i padroni di casa hanno la meglio grazie a Soriano che trova il gol nei minuti di recupero del primo tempo. Il Crotone resta ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Nonostante l’assenza di Ibrahimovic dovuta ad un infortunio, la capolista allunga ancora le distanze con le altre squadre con le reti di Romagnoli e Kessie. I rossoneri trovano l’ennesima vittoria, in questa occasione con la Fiorentina anche grazie a due super interventi di Donnarumma. È 2-0 a San Siro in favore della squadra di Pioli. Scontro interessante quello fra Cagliari e Spezia. Il primo tempo si conclude con il vantaggio del club di Italiano che viene poi ripreso nel secondo tempo da Joao Pedro e Pavoletti. Nei minuti di recupero lo Spezia conquista un rigore e la partita si chiude definitivamente per 2-2. I neopromossi continuano a sorprendere.

È la volta del big match di questa giornata di Serie A. Il Napoli trova il suo riscatto dopo la sconfitta della settimana precedente: è poker al San Paolo contro la Roma. Firmano la clamorosa vittoria Insigne, Ruiz, Mertens e Politano. Pesante fallimento per i giallorossi che perdono quota in classifica. La combattuta lotta fra Torino e Sampdoria si conclude con un pareggio. Per il Toro apre la partita il solito Belotti e raddoppia Meite, i blucerchiati rispondono con Candreva e Quagliarella. Il Parma domina sul Genoa al Ferraris guadagnando 3 punti fondamentali per l’andamento della classifica. La sconfitta pesa sui rossoblù che si ritrovano adesso in zona retrocessione.

TOP

DONNARUMMA: La porta di Donnarumma è off limits per gli avversari. Nel primo tempo impedisce a Vlahovic di trovare il pareggio deviando un potente tiro ravvicinato. Nella ripresa sbarra la strada anche a Ribery che invece della porta si trova davanti gli insuperabili guanti del portiere rossonero. Ci riprova anche Pezzella ma persino stavolta il passaggio è bloccato. Donnarumma è sempre sull’attenti, non si fa mai cogliere alla sprovvista. Nei continui successi del Milan c’è anche la sua firma.

NAPOLI: Grande prestazione in onore di Maradona. La squadra di Gattuso si fa valere mostrando decisione e talento in ogni angolo del campo. È Insigne a sbloccare la partita con una punizione che fa girare la testa agli uomini di Fonseca. Dopo il gol del capitano, il Napoli è inarrestabile. Si mostrano ostinati e mai stanchi: ognuno degli azzurri in campo ha dato il suo contributo e ha fatto la differenza.

GERVINHO: Sblocca la partita dopo soli dieci minuti e sfiora più volte il raddoppio nel primo tempo. Al 47′ trova di nuovo la porta di Paleari firmando la doppietta. È una partita fondamentale per la posizione in classifica dei suoi e Gervinho la affronta al meglio. Grazie alla sua carica la squadra di Liverani può permettersi di tirare un sospiro di sollievo in questa stagione che non era cominciata proprio al meglio. L’attaccante ivoriano sembra aver fatto i compiti a casa.

FLOP

CHIRICHES: Nella disputa contro l’Inter ha sulle spalle copiose responsabilità che hanno portato i neroverdi alla sconfitta. Il suo primo errore porta Sanchez al gol spedendo in vantaggio i nerazzurri all’inizio della partita. Dopo soli dieci minuti regala l’autogol agli avversari firmando il 2-0 a svantaggio dei suoi. Pomeriggio da dimenticare per il difensore che al termine del primo tempo si trova persino costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio.

LAZIO: Biancocelesti irriconoscibili sul campo in questa nona giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi non sembra aver mantenuto la stessa carica degli scontri in Champions League. I padroni di casa dell’Olimpico perdono il ritmo, sono stanchi e disattenti. Non si impongono particolarmente sugli avversari lasciandoli liberi di conquistare facilmente 3 punti importantissimi. La Lazio è riuscita ad ottenere una sola rete su rigore concesso a Immobile per un fallo subito dallo stesso. Non è di certo questo il risultato sperato: il club non è stato in grado di approfittare degli scivoloni di questa giornata di Juventus e Atalanta per guadagnarsi spazio in classifica.

DZEKO: Tornato in campo dopo la convalescenza dovuta al Covid-19, l’attaccante non riparte col piede giusto. Non riesce a trovare una palla per entrare in gioco ed è continuamente sovrastato a turno da Manolas e Koulibaly. I compagni non lo assistono, ma lui di certo non fa nulla per mettersi in luce. La sua presenza in campo per la Roma non fa la differenza: Edin Dzeko non è ancora in forma e si vede. Il numero 9 giallorosso è comunque solo uno dei tanti di Fonseca a sembrare con la testa fra le nuvole.

Nicole Saitta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.