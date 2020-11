3 minuti (tempo di lettura)

Decima giornata de La Liga ricca di emozioni e risultati sorprendenti, ormai una vera e propria consuetudine nel massimo campionato spagnolo.







A prendersi i riflettori di questo turno di campionato è il big match fra l’Atletico Madrid ed il Barcellona, che ha visto prevalere i colchoneros con il punteggio di 1-0, in virtù della rete di Carrasco. Gli uomini di Simeone sono riusciti ad incartare le trame di gioco della squadra di Koeman, che oltre alla sconfitta ha dovuto subire il grave infortunio al menisco di Piquè. Una vittoria che proietta i biancorossi a meno tre dalla vetta, ma con due partite da recuperare ed una qualità di gioco che nei confini nazionali al momento ha pochi rivali. Al contrario il Barcellona sta incontrando tante difficoltà a recepire le indicazioni tattiche del tecnico olandese, con la classifica che al momento piange.

La sfida del Wanda Metropolitano si è giocata sabato, ma ad aprire le danze erano state nella serata di venerdì Osasuna e Huesca, con le due squadre che si sono divise la posta in palio con una rete a testa. Al vantaggio ospite iniziale firmato da Sandro Ramirez hanno risposto i padroni di casa nella ripresa grazie a David Garcia. Un pari che serve poco ad entrambe le squadre, in particolare all’Huesca che resta impelagato in ultima posizione e rinviando ancora l’appuntamento con la vittoria.

Oltre al big match di Madrid, nella giornata di sabato, si sono giocate altre tre sfide. Partendo in ordine cronologico dal pari fra Levante ed Elche, partita terminata con il risultato di 1-1. Allo stadio Ciutat de Valencia, i rossoblu erano passati subito in vantaggio grazie a Gonzalo Melero, sono stati raggiunti nella ripresa grazie a Josè Oliva intorno all’ora di gioco. Pari amaro per i padroni di casa, scesi in ultima posizione, mentre la squadra guidata da Jorge Almiròn resta in una posizione di assoluta tranquillità in classifica.

A spiccare nel pomeriggio di sabato è stato il pari, sempre per 1-1, fra il Villarreal ed il Real Madrid. Dopo la sonora sconfitta in casa del Valencia, gli uomini di Zidane ancora una volta hanno rinviato l’appuntamento con la vittoria, facendosi raggiungere a pochi minuti dal termine dal penalty di Moreno dopo il vantaggio iniziale di Mariano Diaz. Risultato amaro per i blancos, mentre per i submarino amarillo una prova che dona autostima e lascia in eredità la terza piazza in graduatoria.

Una prova di forza l’ha offerta sicuramente il Siviglia, che seppur con qualche brivido, ha vinto meritatamente per 4-2 contro il Celta Vigo. Gli andalusi inanellano la loro seconda vittoria consecutiva e si rilanciano in classifica grazie ai gol di Koundè, En-Nesyri, Escudero e Munir, mentre i galiziani scivolano in ultima piazza insieme a Levante ed Huesca nonostante le reti di Duràn e Aspas. I ragazzi di Lopetegui invece si affacciano in zona Europa League dopo una partenza difficile, rilanciando la propria candidatura per un posto fra le prime quattro.





Nella giornata di domenica sono andate in scena ben quattro partite, ed in evidenza vi è l’ennesima vittoria della Real Sociedad. I baschi confermano la loro leadership anche sul campo del Cadice, e grazie alla rete del giovane svedese Isak possono far sognare i loro tifosi con un’altra settimana in vetta. La squadra di Alguacil si conferma squadra tignosa ed ostica per tutti, abile a pungere al momento opportuno e con una buona solidità difensiva. Per il Cadice un passaggio a vuoto che non cambia i giudizi su un avvio di stagione splendido, che vede ancora i ragazzi di Alvaro Cervera in piena zona Europa League.

Altri due pareggi sono maturati fra Eibar e Getafe ed Alaves e Valencia. Il match fra i baschi ed i madrileni è terminato 0-0, con poche emozioni e tanto equilibrio nei novanta minuti. Un risultato che non cambia le prospettive di classifica per entrambe le compagini, seppur lasci un po’ di amaro in bocca ai padroni di casa che mantengono un margine minimo dalla zona calda.

Di diversa matrice il pari fra Alaves e Valencia. Un 2-2 ricco di emozioni, che lascia felici soprattutto i supporters valenciani. I ragazzi di Javi Gracia infatti erano sotto di due reti dopo il primo quarto d’ora in virtù delle marcature di Lucas Perèz e Jimenez. Nella ripresa la reazione rabbiosa dei pipistrelli che ha fruttato i gol di Galvàn e Guillamòn, reti che alimentano il momento positivo figlio del successo netto dello scorso turno ai danni del Real Madrid. Con questo risultato l’Alaves resta appaiato all’Eibar, mentre il Valencia tallona il Siviglia a ridosso della zona europea.

Infine, nella giornata di domenica, importante successo per il Valladolid sul campo del Granada. Gli uomini di Sergio Gonzalez hanno espugnato il Nuovo Estadio de los Carmenes con un netto 3-1 grazie alle marcature di Oscar Plano, Guerreiro e Jota. Inutile la rete di Duarte per i padroni di casa, che restano al sesto posto in classifica ma perdono una grande chance per scalare la graduatoria. Gli ospiti invece lasciano l’ultima piazza scrollandosi di dosso ben tre squadre.

Nella serata di lunedì invece la sfida fra Bilbao e Betis Siviglia è terminata con la roboante vittoria dei baschi sugli andalusi. A sigillare il match l’autorete di Ruiz e le marcature di Capa, Munian e dell’ex granata Alex Berenguer. Con questo successo i padroni di casa raggiungono i biancoverdi e si aggiungono ad un folto gruppo di squadre a metà classifica con ambizioni di un posto in Europa League.

Ecco la classifica aggiornata:

Real Sociedad 23 – Atletico Madrid 20 ** Villarreal 19 – Real Madrid* 17 – Cadice, Granada * 14 – Siviglia ** 13 –Valencia, Getafe *, Elche **, Betis, Bilbao * 12 – Barcellona **, Osasuna * 11 – Alaves , Eibar 10 – Valladolid 9 – Celta Vigo Levante * Huesca 7 .

*una partita in meno

**due partite in meno

Davide Artale

