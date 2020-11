3 minuti (tempo di lettura)

Ancora una vittoria per la Real Sociedad, che sbancando lo Stadio Balaidos di Vigo con un netto 4-1 ai danni del Celta, si conferma in testa alla classifica de La Liga al termine dell’ottava giornata. La doppietta di Willian Da Silva e le reti di David Silva e Mikel Oyarzabal lanciano la capolista rendendo vano il rigore del momentaneo 3-1 di Aspas. Gli uomini guidati da Imanol Alguacil tornano nei paesi baschi con un pieno di autostima dopo il ko interno di giovedì scorso contro il Napoli in Europa League.







Il match che ha confermato la Real in vetta però si è giocato di domenica, con il turno che si era aperto venerdì sera con il successo del Cadice in trasferta per 2-0 sul campo dell’Eibar. Una vittoria maturata grazie ai gol di Negredo e Sanchez sul finire della prima frazione. Tre punti che lanciano il Cadice in zona Champions, mentre l’Eibar resta poco sopra la zona retrocessione.

Il sabato de la Liga invece ha visto scendere in campo le squadre più blasonate ed impegnate in Champions League, con le convincenti vittorie di Real ed Atletico Madrid, il pari deludente del Barcellona e la sconfitta del Siviglia. Dopo la vittoria nel Clasico ed il pari in extremis in Champions, gli uomini di Zidane hanno confermato i progressi dell’ultima settimana rifilando quattro reti al malcapitato Huesca. Protagonista assoluto dell’incontro Benzema, autore di una doppietta, ed il redivivo Hazard, anch’egli andato a segno. Di Valverde per il Madrid e Ferreiro per gli ospiti le altre reti.

Di simile fattura la vittoria dei colchoneros, che hanno espugnato lo Stadio El Sadar di Pamplona infliggendo un netto 3-1 all’Osasuna. La doppietta di Joao Felix e la rete di Torreira regalano un sorriso enorme a Simeone, che in attesa di recuperare le due partite mancanti, sente profumo di vetta. Per i padroni di casa inutile la rete di Budimir, con l’ex Crotone che può comunque gioire essendo tornato in rete dopo l’assenza dovuta alla positività al Covid-19.

Chi non riesce a trovare continuità è il Barcellona di Koeman. Se in Europa i blaugrana non perdono un colpo, nei confini nazionali stanno faticando moltissimo in questo avvio di stagione. A fermare la corsa dei catalani è stato l’Alaves, che era addirittura passato in vantaggio su un errore clamoroso di Neto e la conseguente rete a porta vuota di Rioja a fine primo tempo. Il pari a metà ripresa di Griezmann ha solo contribuito a far aumentare i rimpianti, visto che gli avversari hanno dovuto giocare tutta la ripresa in dieci uomini in virtù dell’espulsione di Ramallo.





Ancora peggio ha fatto il Siviglia, squadra lontana parente di quella che poco più di due mesi fa ha vinto l’Europa League. Gli andalusi hanno ceduto per 2-1 contro il Bilbao. Dopo il vantaggio iniziale di En-Nesyri i ragazzi di Lopetegui hanno risentito delle fatiche degli impegni infrasettimanali e nel finale hanno perso lucidità, andando incontro alla sconfitta grazie alle marcature di Munian e Sancet. Successo fondamentale per i baschi che si tirano fuori dalle secche della zona calda, dove ci finisce il Siviglia autore fin qui di un inizio stagione disastroso.

A tenere alto l’onore della regione andalusa ci ha pensato il Betis, capace di battere con il punteggio di 3-1 l’Elche. La doppietta di Tello e la rete di Sanabria permettono ai biancoverdi di portarsi in zona europea, mentre per l’Elche (il gol della bandiera porta la firma di Jonas) una battuta d’arresto che non pregiudica quanto di buono fatto vedere sinora in queste prime giornate. A completare il quadro delle partite domenicali i due pareggi fra Granada e Levante e fra Valencia e Getafe.

Occasione mancata per il Granada per portarsi da solo al terzo posto, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Machis. Il pareggio conseguito dal Levante grazie alla rete di Ruben Vezo ha dato ossigeno agli ospiti, che nonostante siano in penultima posizione possono esser soddisfatti per aver strappato un punto in una delle trasferte più complicate del campionato.

Ragionamenti analoghi a quelli dei tifosi del Granada li avranno fatti quelli del Getafe, con i madrileni che possono recriminare per aver subito il pari al centesimo minuto di gioco. Al vantaggio iniziale dei pipistrelli ad opera di Musah avevano risposto alla grande gli ospiti con Hernandez e Rodriguez oltre il novantesimo. Il contestato rigore di Soler al decimo minuto di recupero ha parzialmente consolato i supporters valenciani, che nelle ultime ore hanno dovuto subire anche la partenza di Kondogbia in direzione Atletico Madrid.

Nel posticipo del lunedì sera fra Villarreal e Valladolid invece ad avere la meglio sono stati i padroni di casa. Le reti di Chukwueze e Pau Torres nel primo tempo permettono ai submarino amarillo di issarsi in solitaria al terzo posto e confermarsi come una delle squadre più in forma del torneo. Il Valladolid invece incassa l’ennesima sconfitta, con l’allenatore Sergio Gonzalez sempre più in bilico.

Ecco la classifica aggiornata:

Real Sociedad 17 – Real Madrid* 16 – Villarreal 15 – Atletico Madrid **, Cadice, Granada * 14 – Betis 12 – Getafe * 11 – Osasuna *, Elche ** 10 – Athletic Bilbao * 9 – Barcellona **, Valencia, Alaves, Eibar 8 – Siviglia 7 ** – Celta Vigo 6 – Levante *, Huesca 5 – Valladolid 3

*una partita in meno

**due partite in meno

Davide Artale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.