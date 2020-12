3 minuti (tempo di lettura)

Tredicesima giornata de La Liga ricca di emozioni quella appena trascorsa. A prendersi la scena i campioni in carica del Real Madrid, che vincono il derby contro i colchoneros con un netto 2-0. Partita dominata dai blancos, che concretizzano con Casemiro nella prima frazione e l’autogol di Oblak nella ripresa. Un successo che porta i galacticos a meno tre proprio dall’Atletico, che a sua volta perde l’imbattibilità e conferma il trend stagionale che li vede sofferenti nei big match in campo nazionale ed internazionale.

Ad aprire il turno del massimo campionato spagnolo però il solito turno del venerdì sera, con la sfida fra Valladolid ed Osasuna terminata con un pirotecnico 3-2 in favore dei padroni casa. La doppietta di Weissman ed il gol di Orellana hanno reso vane le marcature di Budimir e Torres siglate nel primo tempo. Un successo vitale per i biancoviola, che abbandonano la zona retrocessione, mentre gli ospiti continuano il loro momento da incubo e scivolano all’ultimo posto in graduatoria.

💥Centro de Hervías desde la banda derecha, cabezazo de @ShonWeissman9 ajustado al palo, y el resto ya lo sabes.

¡Grande, equipo! 💪💜 pic.twitter.com/MgWVCoQDly — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 12, 2020

Nella giornata di sabato, oltre al derby di Madrid, sono andate in scena altre tre partite. Fra queste spicca il successo del Siviglia, che in virtù dell’autorete nel finale di Etxeita ha battuto il Getafe. Vittoria importante quella del Coliseum per gli andalusi, che risalgono nuovamente in zona Europa League. Per i madrileni una sconfitta pesante, che riduce di due lunghezze il margine sulla zona calda.

📸 Nos adentramos en la Copa del Rey con tres puntos más bajo el brazo. Una vez más, muy orgullosos de los nuestros… 🔝 👏🏻 ¡Buenas noches, afición! ❤️#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/b8Ct2feMX7 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 12, 2020

Oltre al successo degli uomini di Lopetegui a risaltare è la vittoria dell’Huesca ai danni dell’Alaves. Primo successo in campionato per gli aragonesi, che sorridono grazie alla rete nella ripresa di Ontiveros. Tre punti che non allontanano dalla zona retrocessione il team allenato da Miguel Munoz, ma che donano fiducia per il prosieguo del torneo. Diverso il morale per i baschi, che si trovano nel gruppo di squadre a pochi punti di distanza dai rivali che li hanno appena battuti.

Y el mejor jugador del #HuescaAlavés es… ¡@javiontiveros39! 👏 Con más de un 67% de los votos, habéis elegido al goleador de la tarde como el MVP. ¡Enhorabuena, Onti! 🏆 t.co/LfoZtyETYM pic.twitter.com/VmtypBpu5w — SD Huesca (@SDHuesca) December 13, 2020

Infine, per quanto concerne la giornata di sabato, il pari fra Valencia ed Athletic Bilbao. Match terminato con uno spettacolare 2-2, maturato dopo le reti di Soler e Galvàn per i pipistrelli e Villalibre e Raùl Garcia per gli ospiti. Entrambe le squadre restano a metà classifica, con la medesima quota di quattordici punti.

🥅⚽️🏃🏽 @Carlos10Soler iguala a @mikel10oyar como mejor lanzador de penaltis de @LaLiga esta temporada ⤵️ — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) December 13, 2020

Nella giornata di domenica si sono giocate altre quattro partite. A distinguersi è il Barcellona, che ha vinto di misura contro il Levante dopo la pesante sconfitta in Champions League contro la Juventus. I catalani sorridono grazie al solito Lionel Messi, che ad un quarto d’ora dal termine ha piegato la resistenza dei valenciani. In classifica gli uomini di Koeman si portano a ridosso della zona europea, mentre Rochina e compagni restano impelagati nelle retrovie della graduatoria.

Oltre al successo dei blaugrana a far notizia sono i pareggi di Real Sociedad e Villarreal, rispettivamente contro Eibar e Betis Siviglia. I baschi, nonostante il pari, raggiungono nuovamente in vetta l’Atletico Madrid. Per gli ospiti invece un punto che li mantiene a metà classifica. Punto importante raggiunto grazie ad Enrich, che ha pareggiato il vantaggio iniziale di Barrenetxea.

Il Villarreal invece per la terza volta di fila viene raggiunto dopo essere passato in vantaggio inizialmente, grazie alla marcatura di Pau Torres. Al Benito Villamarìn i locali hanno trovato il pari grazie ad Ozdemir, che li mantiene in nona posizione. Per i sottomarini invece un punto che conferma la momentanea posizione in zona Champions, ma che sa di occasione sprecata.

La crónica del partido en el Villamarín 📝. t.co/FUMU72u2ve — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 13, 2020

Infine, ma non per importanza, il successo esterno del Granada sul campo dell’Elche. Allo stadio Martinez Valero a siglare la rete decisiva è stato Suarez, con i prossimi avversari del Napoli in Europa League che conquistano i tre punti dopo un periodo di appannamento. Per l’Elche una sconfitta che allontana le zone nobili della classifica, ma soprattutto avvicina i bassifondi della graduatoria.

💪 𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼, 𝗲𝘀𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗼 𝘆 𝗮𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘇𝗮𝗷𝗲 🟢⚪️ 🔛 Arrancamos una nueva semana pic.twitter.com/aypiN6bg96 — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) December 14, 2020

Nel consueto posticipo del lunedì invece il Celta Vigo ha strapazzato il Cadice con un poker. Locali scatenati già ad inizio match, con tutte le reti segnate nei primi quarantacinque minuti. Di Duràn, Aspas, Beltràn e Mendèz le firme su un match a senso unico. Con questo successo i galiziani salgono nella parte sinistra della classifica, mentre il Cadice resta fermo in settima piazza.

🌟 𝗘𝗙𝗘𝗖𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗨𝗗𝗘𝗧 🌟 𝐉𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝟗:

📌 7 puntos.

📌 17ª Posición. 𝐉𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝟏𝟑:

📌 16 puntos.

📌 9ª posición. 🔥 𝗘𝗟 @RCCelta 𝗖𝗥𝗘𝗖𝗘 🔥#LaLigaSantander pic.twitter.com/jlrPyXpULe — LaLiga (@LaLiga) December 14, 2020

Ecco la classifica aggiornata:

Real Sociedad, Atletico Madrid ** 26 – Real Madrid * 23 – Villarreal 22 – Siviglia ** 19 – Granada * , Cadice 18 – Barcellona ** 17 – Celta Vigo, Betis Siviglia 16 – Eibar 15 – Valencia, Athletic Bilabo *, Elche **, Alaves 14 – Getafe *, Valladolid 13 – Levante *, Huesca, Osasuna * 11

* una partita in meno

** due partite in meno

Davide Artale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.