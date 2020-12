3 minuti (tempo di lettura)

Turno prenatalizio che sorride alle squadre di Madrid, ancora una volta vincenti ed al comando della classifica. A far notizia la crisi acclarata della Real Sociedad, che ancora una volta incappa in una sconfitta che rischia di precludere gli ottimi risultati autunnali.

Giornata che si è suddivisa fra le giornate di martedì e mercoledì, diversamente dai turni del fine settimana che vanno dall’anticipo del venerdì al posticipo del lunedì sera.

Ad aprire le danze sono state Elche ed Osasuna, che si sono divise la posta con il 2-2 finale. Partita scoppiettante soprattutto nella ripresa, con tre reti ed il rosso ospite ai danni di Perez. Le reti per i padroni di casa di Carrillo e De La Torre hanno impattato quelle ospiti di Garcìa e Brasanac. Un pari che serve a poco ad entrambe, che restano in fondo alla classifica.

A far notizia invece le tre vittorie esterne di Siviglia, Atletico Madrid e Barcellona. Gli andalusi hanno sbancato il Mestalla di Valencia grazie al lampo di Suso a nove minuti dal termine. Un successo importantissimo per gli uomini di Lopetegui, che rilanciano la loro candidatura verso un posto in zona Champions League. Per i pipistrelli una sconfitta pesante, che li relega ad un solo punto di margine dalla zona calda.

Zona Champions che si allontana sempre più per la Real Sociedad, sconfitta all’Anoeta dalla capolista Atletico Madrid. I colchoneros si prendono lo scalpo dei baschi grazie alle reti nella ripresa di Hermoso e Llorente. Un successo che permette loro di consolidare il primato in classifica. Per i locali una sconfitta che acuisce il loro periodo nero, con gli ultimi match che hanno evidenziato le lacune della rosa allenata da Alguacil.

Successo importante anche per il Barcellona, che ha vinto con tre reti di scarto sul campo del Valladolid. Le marcature di Lenglet, Braithwaite e Messi hanno regalato un sereno Natale a Koeman ed i suoi ragazzi dopo un avvio di stagione molto turbolento. Un successo che proietta i catalani a due punti dal quarto posto, ma con un match in meno rispetto al Villarreal, che occupa questa posizione attualmente. Per il Valladolid una sconfitta che lascia immutati i distacchi nella parte bassa della graduatoria.

Infine, per quanto concerne gli anticipi del martedì, i due pareggi con identico punteggio di 1-1 fra Huesca e Levante e tra Villarreal e Bilbao.

Nella sfida fra aragonesi e valenciani, vero e proprio spareggio salvezza, sono andati a segno Dekidis e Gonzalo Melero. Punto importante soprattutto per gli ospiti, che andati sotto nella prima frazione, hanno raggiunto un risultato che li allontana momentaneamente dalla zona retrocessione. L’Huesca resta invece ultimo.

CRÓNICA | La SD Huesca suma un nuevo empate en El Alcoraz. 📝 Los azulgranas sacan un punto ante el Levante UD a pesar de adelantarse en el primer tiempo. Ontiveros de penalti y Melero, autores de los goles. 1-1 | #HuescaLevante 👇t.co/GFomcPDrmH — SD Huesca (@SDHuesca) December 22, 2020

Deludente il risultato del sottomarino giallo, che andato sotto contro i baschi dell’Athletic in virtù della rete di Inaki Williams, ha pareggiato i conti ad un quarto d’ora dalla fine grazie a Pino. Per gli uomini di Emery un pari che rallenta le ambizioni di alta classifica, mentre per il Bilbao un buon punto che consolida la decima posizione.

Sumar siempre es positivo. ➕1️⃣ Ahora a descansar y tener unas Felices Fiestas! 🎄 Mis mejores deseos para todos. ❤️ pic.twitter.com/3vXqZUBNtO — Pervis Estupiñan (@PervisEstupinan) December 23, 2020

Infine le quattro partite di mercoledì, con le vittorie di Betis, Alavès e Real Madrid ed il pareggio fra Getafe e Celta Vigo.

Il risultato del Coliseum mantiene l’imbattibilità del Celta da quando Coudet ha preso le redini del club galiziano, giunta al settimo risultato utile di fila. Ottavo posto in graduatoria e tre punti di vantaggio proprio sul Getafe, fermo in dodicesima piazza a quota diciassette. Le reti dell’incontro sono state di Denis Suarez e Yago Aspas, un botta e risposta maturato nei primi minuti del match.

Vittorie importantissime anche per Alavès e Betis, come precedentemente accennato. I baschi hanno vinto il derby basco contro l’Eibar con il risultato di 2-1, scavalcando proprio i cugini in classifica e lasciandosi alle spalle ben sette compagini. Vittoria in rimonta per gli uomini di Machìn, che hanno ribaltato l’iniziale marcatura ospite di Leòn grazie alle reti di Mendez e Deyverson.

Al Betis invece è bastato un guizzo di Guido Rodriguez a venti minuti dal termine per avere ragione del Cadice. Vittoria importante per gli andalusi, che si tirano fuori con forza dai bassifondi della classifica. Per il Cadice una sconfitta pesante, che rischia di minare quanto di buono fatto in avvio di annata.

95’ ⏱⚽ ¡Final del partido con victoria verdiblanca en el Benito Villamarín! 👏👏 💚⚪ #RealBetisCádiz 1-0 🟡🔵#DíaDeBetis pic.twitter.com/ipEkJb2o5J — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 23, 2020

Infine, ma non per importanza, il successo del Real Madrid sul Granada. I campioni di Spagna hanno inanellato il loro sesto successo di fila fra campionato e coppe, dimostrando di essere la squadra più in forma nei confini iberici. Le reti di Casemiro e Benzema nella ripresa certificano il momento d’oro degli uomini di Zinedine Zidane, che può godersi l’ottimo momento dei suoi dopo diverse prestazioni opache.

Ecco la classifica aggiornata:

Atletico Madrid **, Real Madrid 32 – Real Sociedad *** , Villarreal 26 – Barcellona * 24 – Siviglia ** 23 – Granada * 21 – Celta Vigo 20 – Betis 19 – Athletic Bilbao , Cadice 18 – Getafe * , Alavès 17 – Valencia, Levante * , Elche ** , Eibar 15 – Valladolid 14 – Osasuna * , Huesca 12.

Davide Artale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.