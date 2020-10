2 minuti (tempo di lettura)

Parte oggi, con quattro partite in programma, l’edizione 2020-21 di Eurolega: si riparte dopo la cancellazione della scorsa stagione, arriva fino alle partite del 6 marzo e poi annullata vista l’emergenza sanitaria in tutto il mondo.







A quasi sette mesi di distanza sono tante le novità ma le favorite d’obbligo per la vittoria finale restano ancora le “solite” 4: dando un’occhiata anche ai siti di scommesse e casino con bonus di benvenuto, le Final Four in programma a Colonia dal 28 al 30 maggio 2021 (la stessa sede inizialmente designata per il 2020) dovrebbero essere appannaggio di Barcellona, Cska Mosca, Efes e Real Madrid.

Gli obiettivi di Milano

Proprio l’Efes aprirà la competizione col match casalingo contro lo Zenit. I turchi stavano dominando la scorsa stagione fino allo stop definitivo, la coppia Larkin-Micic è destinata a fare sfracelli anche in quest’edizione. Sarà interessante vedere anche i russi dello Zenit che, dopo le incertezze del debutto di un anno fa, si ripresentano con un roster rivoluzionato e impreziosito dai vari Gudaitis, Pangos, K.C. Rivers e Baron.

L’attenzione degli appassionati italiani sarà invece rivolta all’avventura di Milano: l’Olimpia è alla perenne ricerca di una qualificazione ai play-off (ricordiamo che si qualificano le prime 8, il format è 18 squadre con gare di andata e ritorno) ma mai come quest’anno c’è la certezza che Milano sia tra le poche in grado di poter sognare anche la Final Four.

C’è l’obiettivo, quasi una questione d’orgoglio, del titolo nazionale (solo la Virtus Bologna potrà tener testa) ma è inutile nascondere che l’arrivo di Ettore Messina sulla panchina dell’Olimpia, con poteri anche extra-campo, sia finalizzato proprio al raggiungimento della fase finale di Eurolega, traguardo mai raggiunto da Milano nel nuovo millennio.





È opinione diffusa, d’altronde, che il mercato di Milano sia stato di altissimo livello e che questa sia una squadra costruita per vincere. Malcolm Delaney formerà con Sergio Rodriguez uno dei migliori backcourt d’Europa, Gigi Datome è stato già protagonista assoluto dell’Eurolega col Fenerbahce e punta a vincere anche in Italia, mentre per Kyle Hines parla il suo curriculum: il centro ha 4 Eurolega in bacheca tra Olympiacos e Cska e non ha nascosto l’obiettivo di conquistare il quinto trionfo. Sarà un lungo cammino, ovvio, l’Olimpia dovrà evitare i cali di concentrazione che caratterizzarono anche la scorsa stagione, poi annullata. E sarà importante prima concentrarsi sull’obiettivo play-off che già sarebbe un passo avanti sostanzioso rispetto alle vacche magre degli ultimi anni.

Le altre protagoniste dell’Eurolega

A Barcellona ci sarà coach Jasikevicius a provare a fare la differenza, con l’arrivo di Calathes che alza ulteriormente il livello già stellare dei catalani; la rivalità eterna col Real Madrid continuerà anche quest’anno (occhio, però, agli effetti dell’addio programmato di Campazzo), mentre il Cska si è rinforzato con Milutinov, Shengelia e il ritorno di Clyburn. Sono queste le regine della competizione col già citato Efes.

Un gradino sotto, con Milano, anche Maccabi (gruppo confermato e ingaggio di Zizic) e Khimki (Shved confermatissimo, arriva Monroe), mentre poi c’è un bel gruppone di outsider composto dalle varie Valencia, Zenit, Olympiacos (è tornato Sloukas) e Fenerbahce (troppi addii nelle fila dei turchi per aspirare ad una stagione al top). Panathinaikos , Vitoria e Stella Rossa proveranno ad aprire un nuovo ciclo mentre sulla carta sembrano tagliate fuori dalla corsa alle prime otto le varie Zalgiris (via coach Jasikevicius), ASVEL Villeurbanne (c’è ancora Tony Parker in campo e ora suo fratello in panchina), Bayern Monaco (un italiano in panchina, Trinchieri torna in Bundesliga) e Alba Berlino, sulla carta la cenerentola di questa stagione.

