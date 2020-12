1 minuto (tempo di lettura)

A rappresentare gli abiti della Diary Collection 2021 e gli accessori Valentino Garavani Roman Stud è la bellissima attrice Zendaya. La cantante statunitense è diventata il nuovo volto della Maison Valentino in quanto perfetta incarnazione di contemporaneità e di forza.

Ma qual è uno dei motivi per cui è stata scelta?

Il successo di Euphoria

Ha iniziato la sua carriera come modella per Macy’s, Mervyns e Old Navy, continuato come ballerina per poi debuttare come cantante e attrice professionista.

È conosciuta soprattutto per i suoi ruoli di co-protagonista nella serie Shake It Up! (A tutto ritmo in Italia) del 2010 e nel musical di grande successo The Greatest Showman nel 2017.

Protagonista della nuova serie tv statunitense Euphoria, trasmessa su HBO, nel 2020 Zendaya ha vinto il Premio Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

Quest’ultima, infatti, ha lo scopo di trattare tematiche delicate che riguardano in particolar modo i giovani: sesso, droga, problemi, ma anche amore e amicizia.

Zendaya nuova testimonial di Valentino

Le problematiche precedentemente descritte fanno parte della vita di molti giovani, soprattutto oggi, in un mondo in cui essi sono i protagonisti.

I valori e l’interpretazione che l’attrice è riuscita a trasmettere al grande pubblico sembrano aver colpito la Maison di Valentino, scegliendo proprio lei come modella e icona della del romanticismo e dell’empatia.

I codici di Valentino, infatti, ideati dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli, hanno sempre avuto uno stretto legame con il passato, ancorandosi ancor di più con i valori e lo studio della tradizione.

Piccioli, come riportato sul sito di Valentino, si presenta dicendo:

«Lavorare a stretto contatto con gli artigiani e le eccellenze italiane è stato fondamentale.

Mi ha permesso di conoscere le regole per poi infrangerle e riscriverle».

Qui il punto focale della sua personalità:

«La compagine umana che forma questa maison è per me il miglior team possibile. Qui ho capito che non esiste innovazione senza una conoscenza profonda della tradizione».

E la bellissima e talentuosa Zendaya rappresenta proprio questo: una donna che sa ciò che vuole, che unisce passato, presente e futuro determinando codici sempre più evoluti del famoso brand.

La Stud è ispirata alle architetture romane simboleggiate nella nuova collezione di borse che indossa la modella.

Una particolare trama a rombi, caratteristica principale degli accessori, accompagna un’elegantissima donna sfiorata da un tocco punk.

Pierpaolo Piccioli, dunque, si mostra fiero della scelta del nuovo volto, come testimoniato sul suo profilo Instagram:

«Il motivo per cui ho scelto Zendaya come nuovo volto per la campagna Valentino è perché lei incarna perfettamente ciò che Valentino è e rappresenta oggi. È una giovane donna potente e feroce che usa il suo talento e il suo lavoro per esprimere se stessa, i suoi valori e la sua generazione».

Carlotta Caruso

