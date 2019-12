1 minuto (tempo di lettura)

Nut: nocciola (in inglese), più il suffisso -ella, cosa vi ricorda? Forse, la crema al gusto gianduia, contenente cacao e nocciole, più famosa del mondo? Sì, perché – nata nel 1964 per mano dell’industria dolciaria piemontese Ferrero di Alba, prima con il nome di Pasta Giandujot, poi con quello di SuperCrema (fonte: Wikipedia) –, la Nutella è, probabilmente, la crema spalmabile più buona, e appetibile, di sempre. Crepes, torte, muffin, eccetera, è impiegata ovunque come ingrediente ghiotto che ne arricchisca il sapore, qualsiasi sia il dolce in questione per l’appunto; e per quanto abusarne non sia per niente raccomandabile (per la linea), vi sono persone che, senza la Nutella, non riescono proprio a vivere. Dato questo, se ci fosse la possibilità di vivere una vera e propria esperienza a strettissimo contatto con questo fantastico prodotto, in quanti si lascerebbero scappare l’occasione?











Come riporta Mashable Italia, in tal proposito, nella Napa Valley in California sta nascendo un hotel a tema completamente dedicato alla Nutella. In Hotella Nutella, questo il suo nome, sarà possibile pernottare per una sola notte, e quest’opportunità, almeno per il momento, nasce specialmente per i cittadini americani – essendo, l’idea, natia di Ferrero Usa. Basta inviare un video in cui si spiegano i motivi per i quali si ama così tanto la Nutella, e qualora si venisse scelti, eccovi catapultati nel suo mondo. A parte entrare in contatto con alcuni chef particolarmente famosi in America, fra cui uno per i pancakes, l’obiettivo di Hotella Nutella è quello di far assaporare, ai suoi clienti, una strepitosa colazione, facendo sì che si sentano come a casa. Se una volta, di conseguenza, il motto “che mondo sarebbe senza Nutella?” era solo uno slogan, oggi, possiamo dire, che è diventato realtà. E con Hotella Nutella, provare per credere!

Anastasia Gambera

