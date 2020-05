1 minuto (tempo di lettura)

Con la quarantena, abbiam dovuto rinunciare alla vita di tutti i giorni, dovendoci, quindi, rinchiudere in casa per non permettere al Coronavirus di dilagare ancora. Ci siamo astenuti, e ancor oggi è così, dall’andare al cinema, in un locale a bere qualcosa con un amico, e da quanto faccia parte della quotidianità. Per sopperire, però, a siffatte nostalgie (più che ovvie, comunque), il laboratorio inglese Uncommon, in collaborazione con la catena di negozi Earl of East, hanno realizzato un set di candele profumate esattamente come i luoghi della movida (in questo caso, solo cinema, pub e festival tuttavia).







Come riportato da Collater.al, Scents of Normality (questo il nome delle candele) sono create con cera di soia e vendute munite di un’ampia descrizione delle fragranze all’interno mescolate per rievocare il luogo che più ci manca. E nello specifico, le profumazioni ricordano, rispettivamente: note di birra, delle patatine in busta e di gel per capelli, con anche un retrogusto di parquet o tappeti, per quella riguardante il pub; di sidro scaldato, di erba tagliata e, in lontananza, della cannabis, per il festival; e l’odore inconfondibile di pop corn, per la candela dedicata al cinema.





Per acquistarle, basta andare sul sito di Earl of East e scegliere il prodotto adeguato al rimpianto più forte che abbiamo. Quanto accumulato dalla vendita, verrà elargito a favore di camerieri, manager, cuochi, e persone ricoprenti tutte questo genere di mansioni, che in questo periodo non stanno potendo lavorare e sono costrette a fare i conti, almeno per il momento, con gravi ristrettezze economiche. Una bell’iniziativa, quindi, per imparare a sopportare, sempre meglio, il distanziamento sociale a cui siamo costretti; e anche se torneremo (speriamo presto) alla vita di tutti i giorni, adesso è il momento di fare in modo che il virus se ne vada via per sempre.

Anastasia Gambera

