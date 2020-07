2 minuti (tempo di lettura)

Sapevate che la cartomanzia telefonica non è così tanto diffusa solo in Italia ma anche nella vicina Svizzera? Culturalmente parlando, la Svizzera di lingua italiana, ovvero il Canton Ticino, risulta essere molto vicino all’Italia. Pur essendo la confederazione Elvetica un paese molto differente dal nostro in merito a leggi e costumi e per di più molto eterogeneo al suo interno (dovuto questo alla presenza di quattro lingue nazionali ufficiali) l’area di lingua italiana presenta alcune peculiarità, dovute a diversi fattori: la vicinanza allo stato italiano, le ridotte dimensioni e conseguente basso numero di abitanti e la massiccia immigrazione italiana avvenuta a partire dagli anni ’60. Ed ecco quindi che, quando parliamo della diffusione della cartomanzia nel Ticino, non possiamo fare a meno di osservare grandi somiglianze con la situazione italiana: anzitutto in Ticino tutta la cartomanzia è a basso costo, meno di 1 franco, esattamente come in Italia, ed inoltre sono molte le donne che si affidano a questi servizi, tipicamente di cultura sud europea, proprio per l’influenza italiana di cui abbiamo appena parlato. Attraverso il web, il televideo svizzero (che oggi vive perlopiù sul web) o diversi giornali locali, i ticinesi sono abituati a consultare una cartomante per telefono abbastanza regolarmente, e per le più svariate ragioni, anche se, essendo le clienti soprattutto donne, il tema ricorrente è quello dell’amore, benché non manchino i consulti sul lavoro e sulla fortuna in generale.







Cosa vogliono sapere le donne svizzere dalle carte?

L’amore è, come dicevamo, al centro di tutto: relazioni finite, relazioni mai iniziate, tradimenti, gelosia, amori passati, ritorni, sono tanti gli aspetti di una relazione amorosa passata o in corso, e quindi tante sono le domande che vengono poste alle cartomanti ticinesi. Ma sarebbe un errore pensare che la chiamata si limiti ad una mera lettura delle carte o ad un oroscopo: chi chiama una linea di cartomanzia svizzera ha anzitutto bisogno di essere ascoltata e capita, e in seguito consigliata, proprio come da un’amica, amiche che spesso mancano nei momenti di difficoltà come questi.





Quanto spendono le ticinesi con le cartomanti?

Il volume d’affari è ovviamente limitato dalla ridotta popolazione del Ticino, che fa di questo cantone la più piccola componente linguistica del paese elvetico, ragion per cui non sono molte le aziende che offrono la cartomanzia Svizzera, perlomeno quella in lingua italiana. Tuttavia, almeno il 30% delle donne ticinesi si stima abbia chiamato almeno una volta nella vita una cartomante per telefono, oppure che si sia recata presso lo studio della veggente, soprattutto a Lugano e Locarno. Poi chiaramente i clienti abituali sono molto meno, ma essendo quella Svizzera una piccola realtà, limitata e ristretta, il business si alimenta discretamente per i locali, ma mai ovviamente ai livelli italiani, questi non possono essere neanche lontanamente raggiungibili, per le ovvie sopraesposte ragioni.

Quale futuro per la cartomanzia nel Ticino?

Grazie agli smartphone e in generale alla massiccia diffusione di internet, oggi è molto semplice navigare in rete, trovare il sito di una cartomante svizzera e chiamare il numero a sovrapprezzo 0901, tuttavia, le limitazioni poste alle chiamate da rete fissa, il calo di interesse verso i numeri a valore aggiunto, la crisi generale e altri fattori sociali, hanno ridotto di molto il traffico negli ultimi due decenni (ma questo anche in Italia) pertanto la cartomanzia al telefono è oggi un business più elitario destinato solo a chi conosce veramente bene questo mondo, e non a imprenditori improvvisati provenienti dal settore delle telecomunicazioni come avveniva in passato. Tuttavia, come dicevamo oggi piccoli professionisti super specializzati possono ancora trovare un’opportunità di lavoro come cartomante, basta avere empatia, conoscere i tarocchi, e avere almeno una specializzazione tra astrologa, medium, veggente e chiaroveggente.

