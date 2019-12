Meno di un minuto (tempo di lettura)

Quest’anno la festa dell’Immacolata concezione, che ogni anno dà l’avvio alla vera e propria vigilia di Natale, cade di domenica. Due feste insieme in questo 2019 che volge al termine, una cosa più unica che rara.







Ma vediamo insieme quali sono i segreti di questa coincidenza, che sicuramente lascia un po’ l’amaro in bocca a chi avrebbe voluto un giorno in più di vacanza durante la settimana. Quest’anno l’8 dicembre rappresenta la seconda domenica dell’Avvento, il periodo religioso che conduce al Natale.





Nei giorni scorsi si è dibattuto su quale delle due feste, Immacolata e Seconda Domenica d’Avvento, debba avere la priorità sull’altra. Secondo la Chiesa Cattolica la precedenza spetterebbe alla seconda, perché celebra Cristo, portando la celebrazione dell’Immacolata a essere fatta lunedì 9 dicembre.

In altre nazioni però la Chiesa dà la precedenza all’Immacolata in modo da far coincidere entrambe le celebrazioni stesso giorno. Sempre nei giorni scorsi sulla questione è intervenuto il cardinale Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il culto divino e per la disciplina dei sacramenti, che ha detto come la festa dell’Immacolata debba prendere il posto della Seconda Domenica d’Avvento per quanto riguardano le celebrazioni.

