“Al momento ne abbiamo previsti due: ai paesi etnei presso lo store della Dimis Eventi Magici presso il centro commerciale “I Portali” e in centro città, precisamente in piazza Cavour presso la ludoteca Favolandia. Ma non escludiamo che il numero dei punti di raccolta possa aumentare così da coprire capillarmente la città”.

Volto noto dell’iniziativa di solidarietà il Mago Dimis, illusionista catanese non nuovo ad iniziative di questo tipo: “Io e gli artisti del Club Illusionisti di Catania daremo quanta più visibilità possibile all’evento”, afferma Dimis.