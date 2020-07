2 minuti (tempo di lettura)

Non sappiamo ancora se siamo usciti dal lockdown come persone migliori, ma ciò che è certo è che tutti abbiamo avuto molto tempo per pensare e ripensare alla nostra casa e come dovrebbe essere un’abitazione a prova di calamità naturale.







Se il Sole24ore ha stilato un decalogo di come Archistar e ingegneri di fama mondiale hanno riprogettato le abitazioni a livello globale, ecco le nostre semplici regole per cambiare un pochino la nostra casa e renderla a prova di Covid-19, per vivere serenamente anche se rinchiusi.





Trovare soluzioni che favoriscano il risparmio energetico. Durante questo lockdown e la reclusione forzata abbiamo visto lievitare le nostre bollette: più tempo a casa significa anche tenere accese più luci, accendere più ore il riscaldamento, utilizzare di più gli elettrodomestici per cucinare o per aggiustare e pulire cose nell’abitazione. L’utopia irraggiungibile sarebbe l’indipendenza energetica con pannelli fotovoltaici o soluzioni simili, intanto però possiamo fare il primo passo cambiando le lampadine con quelle a basso consumo oppure scegliere elettrodomestici dalla classe A+.

Un giardino o uno spazio esterno sono fondamentali. Quante persone chiuse in miniappartamenti sognavano un giardino o una terrazza durante il lockdown? Se non possiamo cambiare casa, possiamo rendere più green il nostro appartamento, con fioriere dalle finestre o arredando il salotto con qualche pianta da interno. Se abbiamo dei balconi molto piccoli possiamo comunque decidere di viverli maggiormente, mettendo anche solo una sedia per ammirare le stelle di notte e godersi il venticello nelle ore più fresche.

Viva la tecnologia. Una casa più tecnologica e al passo con i tempi è senz’altro più vivibile: partendo dal condizionatore – fondamentale con il caldo – per arrivare alla casa intelligente. Ovviamente il tutto passa anche da uno smart TV che ci ha fatto compagnia durante la quarantena con i suoi infiniti contenuti da vedere.

Migliorare la propria connessione internet. Tra smart work, didattica a distanza e tanto tempo a disposizione per fare delle ricerche, senza internet probabilmente saremmo usciti rischiando di contrarre qualunque malattia. Se ci siamo resi conto che la nostra connessione era instabile e a balzi, forse – a seconda di dove abitiamo – dovremmo cercare la migliore connessione che il mercato può offrire.

Facciamo più attenzione alla nostra cucina. Alzi la mano chi non è si è scoperto chef, pizzettaio o panettiere durante il lockdown. Per questo è importante prestare una cura particolare agli elettrodomestici ma anche a ciò che cuciniamo! Non possiamo fare un orto e mangiare solo animali nati e cresciuti nella nostra fattoria? Bene, la maggior parte delle persone è nella nostra stessa condizione. Possiamo, però, far crescere delle piantine aromatiche e acquistare prodotti che privilegino il consumo consapevole.

Curiamo ciò che abbiamo, non tutto è sempre a portata di mano. Le lunghe file al supermercato e gli assalti agli scaffali ci hanno fatto ben riflettere che basta poco per perdere tutte le certezze che abbiamo. È fondamentale quindi curare la nostra casa al meglio ciò che possediamo, non sarebbe stato affatto bello rompere il frigorifero o la lavatrice durante il lockdown. Come fare? Facciamo manutenzione periodica degli elettrodomestici in modo da allungare la loro esistenza. Se dovessero rompersi, cerchiamo di contattare dei professionisti seri e certificati, come ad esempio quelli che troviamo SulSicuro, per evitare di mettere “toppe” provvisorie al guasto che rischiano solo di danneggiare maggiormente il dispositivo.

