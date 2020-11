1 minuto (tempo di lettura)

Tanto il cibo sprecato annualmente da ogni cittadino europeo, secondo un sondaggio di Slow Food Italia. Quindi, ecco, in tal proposito, l’idea di Burger King per recuperare tutto quello che, altrimenti, finirebbe nell’immondizia.







Uno dei colossi mondiali del fast food, Burger King, ha avuto una trovata geniale per salvare tutto il cibo che, diversamente, finirebbe nell’immondizia. Quale? La cosiddetta Doggy Bag, ovvero un contenitore mediante cui i clienti potranno portare a casa panini, patatine, eccetera, rimasti non mangiati. Al momento, l’idea in questione sarà testata principalmente a Portland, New York e a Tokyo, ma se dovesse funzionare (come ci si augura), sarà diffusa anche in altri Paesi del mondo.

Realizzata in collaborazione con l’azienda Loop, la Doggy Bag sarà data a coloro i quali la richiederanno per portare via gli alimenti; ma previo lascito di una caparra. La stessa, poi, restituita una volta che il cliente riporterà indietro la Doggy Bag; e che adeguatamente igienizzata, potrà essere riutilizzata da altri. Invenzione che si rivela, almeno all’apparenza, piuttosto importante per diminuire l’immenso sciupio di cibo prodotto e assunto, annualmente, da ogni singolo cittadino europeo.





Infatti, secondo un sondaggio di Slow Food Italia, ogni anno i cittadini europei consumano, a testa, circa 840kg di pietanze, eppure, solo 560 di questi vengono consumati completamente. E i restanti 280kg che fine fanno? Come riportato su thefoodmakers.startupitalia.eu, e da ciò che si desume, divengono scarto da pattumiera. La Doggy Bag quindi nasce con lo scopo di scongiurare proprio questo assurdo spreco, affinché i clienti possano portare a casa quanto non erano riusciti a consumare all’interno del locale.

D’altronde, di quel cibo che, possibilmente, buttiamo nelle pattumiere, spesso ci ritorna l’appetito in seguito. Rivelandosi, questa, un’altra ottima scusa per richiedere al banco la Doggy Bag, assicurandocisi – magari – il pranzo dell’indomani. O anche la cena eh, il tutto, a vostra discrezione.

Anastasia Gambera

