Meno di un minuto (tempo di lettura)

Il calciatore francese, Paul Pogba, ex Juventus, ha contratto il Coronavirus

La star del Manchester United, Paul Pogba, è risultato positivo al coronavirus, come riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos. Il 27enne era stato selezionato nella rosa della Francia per le partite della Nations League il mese prossimo contro Svezia e Croazia. É stato sostituito da Eduardo Camavinga, dopo il risultato positivo al tampone. Pogba, con la nazionale, si è laureato vicecampione d’Europa (2016) e campione del mondo (2018).







In Premier League, inoltre, sono stati accertati altri 5 casi di positività al virus. Secondo quanto riporta il Daily Mail si tratta di: Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic e Fikayo Tomori, tutti in quarantena dopo essere in vacanza sull’isola greca di Mykonos. Isolamento per loro e per altri 4 giocatori.





Il giovane centrocampista sarebbe, comunque, asintomatico e già in isolamento. L’annuncio della positività è stato dato dallo stesso allenatore della Francia, Didier eschamps, chiamato a motivare l’esclusione del giocatore: «Ha effettuato mercoledì un test che stamattina ha rilevato la positività al Covid.19». Il mondo dello sport (e non solo) è in balia di un virus che sebbene si presenti con sintomi meno gravi è ancora parecchio contagioso.

Maria Giulia Vancheri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.