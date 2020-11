1 minuto (tempo di lettura)

In Italia. dopo il varo dell’ultimo Decreto della Presidemza del Consiglio dei Ministri, si respira nuovamente aria di restrizioni anti Covid, che già tra lo scorso inverno e la scorsa primavera hanno fatto storcere il naso a diverse persone. Il malumore adesso è davvero tanto perché si teme che la situazione possa peggiorare in termini di positività al virus, ma soprattutto di persone decedute.







In molte delle regioni italiane è proibito trascorrere in giro le proprie serate, sia che si pensi ad andare in discoteca che a una più semplice cena in un pub o ristorante, uno scenario che durerà almeno fino al prossimo 6 dicembre, una domenica e un giorno non a caso. In quel momento si penserà se rinnovarlo o meno e la testa degli italiani, a prescindere dalla regione di residenza, andrà sicuramente alle feste natalizie e in particolar modo al Capodanno, giorno da molti definito come più bello di tutti i 365 giorni.





Si festeggia l’anno nuovo, con la speranza che sia più bello e florido di soddisfazioni di quello che invece è appena andato in archivio. E quest’anno di ragioni ce ne sono davvero tante! La paura della gente di passare anche le feste natalizie a casa è tanta e si stanno facendo gli scongiuri più comuni affinché il rischio sia del tutto nullo. All’interno delle mura domestiche è chiaro, ci sono diverse attività che è possibile fare ed è un’ottima occasione per trascorrere del tempo con i propri familiari.

“Quando finisce quest’anno?” è la domanda che molti si pongono. Per ragioni di salute, sociali e di lavoro, non si è mai attesa la fine di un ciclo solare come in questo 2020. La speranza è quella che l‘intero paese torni alla normalità nel più breve tempo possibile, facendo sì che gli ultimi giorni dell’anno possano essere trascorsi come sempre e che le possibilità per poter vivere una vita sociale sempre più bella e per poter coltivare i propri sogni per realizzare sia sempre più forte. Alla fine di quest’anno ci sarà tanto da raccontare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.