«Non ce n’è coviddi» e come per magia l’account @angelachianello_real conta, adesso, 139 mila follower. Un numero che aumenta di ora in ora: un’ascesa surreale per una come la signora Angela Chianello che, nella sua biografia su Instagram, si definisce «mamma a tempo pieno» e ora si ritrova ad essere una influencer a tutti gli effetti.







Semplice curiosità o condivisione dell’idea che «Non ce n’è coviddi»? Le recenti manifestazioni dei No Mask a Roma hanno contato più di 2.000 persone provenienti da tutta Italia. Il timore è che l’idea che la pandemia sia tutta un’invenzione non sia un pensiero di pochi. La signora Angela era stata intervistata da una Tv privata a Mondello, località balneare di Palermo in una domenica di sole e la percezione del pericolo era praticamente assente, così come a Roma qualche giorno fa.





La signora Angela di «Buongiorno da Mondello», comunque, nelle foto e nelle stories caricate su Instagram non indossa mai la mascherina. Eppure, il Covid c’è, in Sicilia e non solo. Nel frattempo, Chianello, è stata nuovamente ospite di Barbara D’urso. Dopo quelle dichiarazioni pericolose, vista la notorietà dilagante e i commenti non sempre gradevoli ricevuti sui social, la palermitana ha richiesto espressamente di essere intervistata in Tv per poter spiegare quanto detto. D’altronde come Angela, anche il Dott. Zangrillo, costretto a ritrattare l’affermazione: «Il virus è clinicamente morto» , definendola «stonata». Ospite da Live – Non è la D’urso – (VIDEO) Angela conferma: «Io credo che il Covid esista. Io, mio marito e mia figlia siamo stati i primi a rispettare le regole quando bisognava stare a casa». Poi, continua: «I giornalisti hanno mostrato solo il pezzo dell’intervista in cui io dico che il Covid non c’è e da quel giorno ricevo offese e minacce di morte, la mia vita è diventata un incubo». Un incubo tale da arrivare all’iscrizione su Instagram e raccogliere oltre 100 mila follower nel giro di poche ore. Social: Croce e delizia? Maria Giulia Vancheri

