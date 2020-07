1 minuto (tempo di lettura)

Gira da qualche ora la notizia della scomparsa prematura di Kelly Preston, moglie del celeberrimo attore americano John Travolta. La Preston aveva 57 anni ed è deceduta a causa di un cancro al seno che la tormentava da due anni. I due erano sposati sin dal 1991 e hanno rappresentato una delle coppie di durata più lunga nel mondo dello spettacolo internazionale, ma già nel 2009 entrambi avevano subito il lutto per la morte del figlioletto Jett di soli 16 anni per un attacco epilettico durante una vacanza. A dare la notizia è stato lo stesso attore, che ha sottolineato anche la propria gratitudine nei confronti del personale medico che ha tentato di salvarle la vita.







La figlia Ella l’ha ricordata attraverso un post su Instagram, nel quale la identifica come una persona forte e coraggiosa, oltre a dire come chi l’ha conosciuta sia stato davvero fortunato. Kelly Preston è nata il 13 ottobre del 1962 a Honolulu, negli Stati Uniti, e già a soli tre anni dovette subire la scomparsa del padre, che lavorava in un centro agricolo. I suoi esordi risalgono a quando aveva appena 16 anni nel ruolo di modella. In seguito ha studiato teatro all’Università della California del Sud e a dare il via alla sua carriera di attrice sono stati dei ruoli in alcune serie televisive.





Il debutto cinematorgrafico è avvenuto nel film Dieci minuti a mezzanotte del 1983. Successivamente ha recitato anche in altri lavori cinematografici, come Tempesta Metallica, Donne amazzoni sulla Luna, Dal tramonto all’alba, Innamorati cronici, fino ad arrivare all’ultimo, in ordine di tempo, Gotti. Il primo padrino, del 2018. In carriera trova posto persino un ruolo nel videoclip della famosa canzone She will be loved dei Maroon Five del 2004.

Prima di sposare John Travolta, la Preston era stata legata sentimentalmente a Kevin Gage, dal 1986 al 1988, e a Charlie Sheen tra il 1989 e il 1990. Con Travolta sono arrivati i figli Jett nel 1992 e morto a 16 anni, Ella, nata nel 2000, e Benjamin, venuto al mondo nel 2010.

