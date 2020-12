2 minuti (tempo di lettura)

In quest’anno tanto burrascoso, molti brand hanno lanciato le loro campagne del Natale 2020, fatte di colori familiari (rosso, verde, bianco) e spot pubblicitari fantasiosi. Di seguito, il confronto tra le marche che hanno spopolato di più sul web e in tv.

Idee di Natale bollenti con Tezenis…

Da giorni, nel piccolo schermo, la campagna pubblicitaria di Tezenis, la quale ha dato il via a musica e divertimento. Sulla base di una versione più dinamica di Jingle Bells vi è la bellissima Giulia De Lellis, testimonial ormai fidata del marchio.

Il trend, realizzato soprattutto come balletto di Tik Tok, è accompagnato dalla nuova collezione natalizia 2020: dai pigiama rossi targati Coca Cola alle stampe dei tanto amati cartoni de La carica dei 101 e Mickey Mouse.

Queste rappresentano inoltre delle ottime idee regalo per la famiglia, poiché le misure spaziano dai più grandi ai più piccoli, alla donna e all’uomo. Oltre alla comodità e al calore natalizio per stare a casa, si passa poi a una linea tutta al femminile… semplicemente di fuoco!

L’influencer Giulia De Lellis infatti balla a ritmo di musica indossando diverse varianti di intimo: dal reggiseno adornato con del pizzo rosso in unica tinta alle fantasie in bianco e rosso. Queste sono dunque idee regalo originali per il partner, la famiglia o gli amici. La collezione è disponibile nei negozi e nel sito Tezenis.

… e Intimissimi

Anche Intimissimi ha lanciato la sua nuova linea tutta in tema natalizio. “Regala la bellezza” è il motto del brand che propone intimo, giacche e pantaloncini in raso di seta. La finezza di questi indumenti è anche espressione di sensualità, dunque perfetti da regalare alla propria compagna.

Regali di Natale più o meno economici

Eleganti, capienti e iconiche: queste sono le caratteristiche delle borse della nuova collezione Monogram di Elisabetta Franchi. Quest’ultima propone infatti una gift guide di Natale che contiene abiti di alta moda, ma anche le nuove shopper con gli annessi accessori della Maison.

Un simpatico e colorato spot li presenta singolarmente, così da facilitarne lo shopping. Realizzati in tela jacquard e ricoperti da Monogram rossi, per un regalo utile e fashion con Elisabetta Franchi non si sbaglia mai!

Se, però, si vuole optare per qualcosa di più economico, Pupa Milano viene incontro a tutte le esigenze. Come ogni anno, presentano la collezione natalizia: Pupart offre tante promozioni e cosmetici necessari per un beauty impeccabile. Concentrati sulle nuove tendenze e ispirati da buoni propositi come salvaguardare la natura, Pupa lancia gli Squirrel, cofanetti make up a forma di scoiattolo in edizione limitata.

A tal proposito, quest’ultima ha promosso una campagna in collaborazione con TREEDOM piantando una foresta di mille alberi. A questo tema particolare e importante, si ispirano anche i nuovi Kit Red Queen, pochette animalier che contengono set di creme per la cura del viso e del corpo. Tante altre sono le proposte per un make-up da sogno, dalla Vamp! Beauty Box ai cofanetti, tutti super economici.

Queste sono alcune delle proposte che, seppur per un Natale diverso, possono render felici le persone che si amano.

Calotta Caruso

