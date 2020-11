1 minuto (tempo di lettura)

È già tempo di Lotteria Italia, in realtà tutto è iniziato il 14 settembre quando Lottomatica che gestisce il gioco ha dato il via alle consuete operazioni. Quella che una volta veniva chiamata la lotteria di Capodanno, per poi prendere il nome attuale negli anni ’50 quando venne associata anche alla trasmissione televisiva di punta è un appuntamento irrinunciabile della tradizione italiane e delle città. In ogni angolo d’Italia con l’avvicinarsi del momento dell’estrazione il 6 gennaio, s’intensificano gli avvistamenti di banchi e punti vendita che promuovono il riconoscibile biglietto. Ogni anno nonostante qualche piccolo calo di vendita in termini percentuali, i biglietti vengono esauriti, soprattutto nel periodo natalizio.







Un premio al passo con le TIC Le opportunità fornite dal digitale Le città della Lotteria

Un premio al passo con le TIC

La Lotteria, non snaturando la codificata liturgia, si è arricchita grazie all’innovazione tecnologica. Il premio si è evoluto al passo con lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A seguito l’inevitabile associazione con la TV, in questa edizione il partner è il programma i Solini Ignoti che va in onda sulla rete ammiraglia negli ultimi lustri, il gioco ha consentito anche una maggiore interazione digitale.





Le opportunità fornite dal digitale

Le piattaforme digitali al momento della registrazione consegnano una sorta di premio d’ingresso o bonus apri a circa 10 euro, in definitiva vengono concessi due biglietti gratuiti. La lotteria consente l’interazione digitale da tutti i device: PC, cellulare o utilizzando App con tecnologia Android o Apple. A differenza del biglietto cartaceo, quello digitale consente di giocare all’Acchiappasogni, un gioco gratuito con 3 domande con risposta multipla. Il giocatore può verificare qual è il proprio sogno nel cassetto e provare a realizzarlo acquistando un biglietto della Lotteria Italia 2020 anche online o con l’App.

Le città della Lotteria

In tutte le città italiane e in proporzione al numero di abitanti, la Lotteria è un vero fenomeno di costume. Nella scorsa edizione si è registrato un calo nelle vendite di quasi 300.000 tagliandi in meno rispetto all’anno precedente. Le ragioni di questo calo che periodico e costante dagli anni 2000 e 2001 è sicuramente l’entità del primo premio fermo da decenni a 5 milioni di euro ma soprattutto la concorrenza di giochi immediati e ripetitivi come il Superenalotto e il Gratta & Vinci che consegnano all’immaginario collettivo aspettative più alte. La Lotteria rispetto ad altri giochi conserva una sua innata purezza senza lasciare adito a comportamenti patologici e ludopatici. Per chi ama questo gioco la data indicata sul biglietto della lotteria per l’estrazione finale è come sempre il 6 Gennaio 2020, il giorno della Befana. I tagliandi comprati in uno dei tanti punti vendita autorizzati: le ricevitorie lotto, le tabaccherie e gli “autogrill”, sono tutti dei potenziali vincitori del primo o di uno dei tanti premi associati alla Lotteria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.