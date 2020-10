1 minuto (tempo di lettura)

Nelle ultime ore si parla tanto del nuovo singolo di Justin Bieber in collaborazione con Benny Blanco, Lonely. Ha commosso tutti, tanto da diventare hashtag in tendenza su Twitter e venticinquesimo su Youtube. Il motivo di tanto scalpore si può già intuire dal titolo della canzone: il cantautore canadese, infatti, si è lasciato andare, “urlando” tutta la sua sofferenza.







Grazie alle parole commoventi del testo, ma anche al video del singolo, Justin è riuscito a esprimere tutta la solitudine che provava nel periodo giovanile.

Protagonista di questa clip è il piccolo Jacob Tremblay, attore canadese che ha interpretato alla perfezione Justin, il quale poi rivede se stesso da grande. Un bambino cresciuto forse troppo presto, costretto a uno stile di vita completamente diverso da quello di un ragazzino, ecco le sue parole:

«Lonely è ora disponibile in collaborazione con @itsbennyblanco. Ad essere onesti la canzone è per me difficile da ascoltare considerando quanto è stato difficile superare alcuni di questi capitoli. Credo che sia potente esprimere la vulnerabilità ed è per questo che penso che questa canzone sia così potente».

Che il passato dell’artista non fosse stato uno dei migliori lo sanno in tanti, ma adesso sembra essersi ripreso con la bellissima modella e moglie Hayley Baldwin, conosciuta nei social come Hayley Bieber.

Facciamo però un passo indietro e ricordiamo in breve la carriera e la vita privata di Bieber.





Gli anni del debutto e le polemiche

Justin Drew Bieber entrò a far parte del mondo della musica a soli quindici anni, quando nel 2009 venne pubblicato il suo primo singolo, One Time. Da quel momento iniziò la sua carriera, con una fama di tipo mondiale e amato da tantissime ragazzine.

Numerosi furono i premi che ricevette nella sua vita, tra cui il Grammy Award e i Teen Choice Awards.

Nonostante sembrasse avere tutto, alcuni anni dopo il ragazzo andò incontro a procedimenti giudiziari. Accusato di aggressioni, minacce, guida in stato di ebrezza, è stato più volte condannato.

Piogge di critiche sono arrivate al cantante, il quale sembrò essere completamente cambiato dal 2012.

Sarà stato il successo? Perché ha avuto un passato così burrascoso? Con questa canzone sulla solitudine, Justin Bieber lo spiega chiaramente.

Ecco alcune tra le tante approvazioni ricevute.

