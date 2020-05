2 minuti (tempo di lettura)

La Sindrome della capanna e quella paura di uscire dopo la “reclusione”

Liberi (o quasi). Ma stanchi e senza voglia di cercare nell’armadio l’abito migliore per tornare a vedere gli amici. É normale sentirsi in questo modo? La psicoterapeuta Laura Guaglio, in una intervista su Rai uno, descrive così la cosiddetta Sindrome della capanna: «Quando bisognerà uscire di casa potremmo provare ansia, paura e insicurezza. Percepiamo, infatti, solo la nostra casa come luogo sicuro, al contrario del mondo esterno che consideriamo minaccioso. Ci siamo abituati così tanto a restare a casa che l’idea di uscire ci crea disagio».

Ma davvero due mesi sono bastati per gettare nel vuoto anni e anni di abitudini? «Si» – dice la dottoressa – «perché in questi due mesi abbiamo reinventato la nostra vita, abbiamo lavorato da casa con il pc, siamo rimasti isolati socialmente. Dobbiamo ricominciare a uscire, ma dovremo farlo poco per volta. Ciò che consiglia la dottoressa, dunque, è quello di prenderci i nostri tempi. «Ci aspetta un mondo nuovo. In questi mesi abbiamo smesso di prenderci cura di noi e forse abbiamo paura di essere giudicati, ci siamo impigriti. Abbiamo paura di prendere i mezzi pubblici e avvicinarci l’un l’altro».

Le prime descrizioni cliniche della Sindrome della capanna risalgono al 1900, epoca della corsa all’oro negli Stati Uniti. I cercatori erano costretti a passare mesi interi all’interno di una capanna. L’isolamento, dettato dalla necessità di concentrare l’attività in determinati periodi dell’anno, faceva sentire i suoi effetti: rifiuto di tornare alla civiltà, sfiducia nei confronti del prossimo, stress e ansia.





Un quadro sintomatologico comune anche nei guardiani dei fari, prima dell’automatizzazione e che ben si adatta all’attuale situazione di quarantena. Ma cos’è la cabin fever? Uno dei sintomi più comuni è la letargia: sentirsi stanchi, con braccia e gambe intorpidite, necessità di lunghi pisolini e difficoltà ad alzarsi al mattino. E non solo. Ci sarebbe poi la voglia di determinati cibi per calmare l’ansia. La Sindrome della capanna si manifesta spesso con un quadro emotivo specifico: tristezza, paura, angoscia, frustrazione.

La Sindrome della capanna non è, però, è un disturbo psicologico. Descrive semplicemente una situazione emotiva normale, dopo un isolamento prolungatosi per diverse settimane. La soluzione è il tempo. Non è obbligatorio uscire se non se ne ha voglia, procedere a piccoli passi è la cosa giusta da fare.

Fuori il mondo sarà pieno di guanti e mascherine, parola d’ordine: distanza di sicurezza. Come faremo a non abbracciarci? Certo è che l’addetto alla spesa nelle famiglie potrebbe percepire meno la paura della “nuova” normalità: avrà continuato a vedere gente…seppur soltanto in fila davanti al supermercato. Questa ipocondria collettiva, però, potrebbe essere soltanto la conseguenza di una vita che non ci piaceva già prima dell’epidemia: difficoltà di trovare lavoro, rapporti sociali deteriorati da anaffettività di massa, arrivismi e competizione distruttiva. Com’era il mondo prima del Coronavirus? Questo periodo di “solitudine” forzata sembra sia stato sofferto di più dai più grandi che dai giovani. Forse perché erano già abituati a vivere nel e con il virtuale.

«La crisi rappresenta un’opportunità di cambiamento o un ritorno indietro, anche di molto. In fondo, la parola crisi, alla sua radice, ha un verbo greco che vuol dire scegliere», spiega il sociologo Mauro Miccio. «Adesso, sarà quindi necessario avere chiaro da che parte stare». Spesso, ci si chiede se saremo migliori. Più che altro, sarebbe giusto dire che saremo diversi. Jean Paul Sartre diceva: «L’inferno sono gli altri». Ma adesso che gli altri non li vediamo da un pezzo, si direbbe che è davvero così?

