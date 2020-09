3 minuti (tempo di lettura)

È tempo di ritornare in palestra! Già, perché le vacanze estive son finite (tranne per qualcuno che preferisce, ogni anno, partire in questo periodo e godersi una o più settimane di relax), pertanto, è proprio il momento di rimettersi in forma. Sappiamo che in Italia non mancano le festività ricche di prelibatezze culinarie, e aspettare il momento “propizio” per cominciare un percorso, è sbagliato, giacché non si inizierà mai. Eppure non è solo il periodo a “impensierire” chi vuole fare esercizio fisico, ma anche il lasso di tempo della giornata. Il lavoro, la famiglia, i figli, eccetera, sono fra quelle variabili che influenzano particolarmente questa scelta, e a parte trovare il tempo per organizzarsi al fine di far coincidere gli impegni, le tre fasi giornaliere influiscono, già di per sé, sull’umore e sulla salute fisica e mentale di una persona.







Come riportato da Business Insider, infatti, mattina, pomeriggio e sera comportano benefici diversi, e a parte doversi, per forza, allenare a un certo orario della giornata, si dovrebbero, tuttavia, cominciare a prendere in considerazione alcuni degli effetti che vanno, per l’appunto, a incidere sulla nostra resa quotidiana. Quindi, allenarsi di mattina, di pomeriggio, o di sera, è sicuramente quanto di migliore ci sia per noi – soprattutto per tenercisi in movimento ed evitare la sedentarietà (che, specialmente nelle donne, determina inestetismi come la cellulite a grandi quote) –, ma, impegni permettendo, se si vogliono conseguire specifici risultati, meglio continuare a leggere l’articolo.

Di mattina

Allenarsi appena svegli, o, comunque, dopo aver fatto colazione, cagiona, nell’atleta in questione, alcuni dei seguenti benefici:

aiuta a dormire meglio, poiché, rilasciando anticipatamente la melatonina (ormone del sonno), non solo mantiene in perfette condizioni il ritmo circadiano di quella persona , ma le consente anche di non restare sveglia durante la notte , andando, quindi, incontro all’insonnia. Per di più, chi decide di allenarsi al mattino, gode, persino, di un sonno maggiormente lungo e profondo (insomma, riposante) durante la notte;

coadiuva lo smaltimento dell’ adrenalina , ormone nutrito dallo stress che implica, nell’essere umano, la voglia di lottare o fuggire. Pertanto, meno adrenalina rende più calmi , generando, allo stesso tempo, la produzione di endorfine , un altro ormone il quale, al contrario, attenua i dolori e dona un senso di benessere . Tenere a bada queste tipologie di ormoni è molto importante, poiché ci si prepara, nel migliore dei modi, a vivere un’intensa giornata di lavoro, studio, impegni e così via;

in seguito a un esperimento pubblicato sulla rivista Vascular Health Risk Management , si è rilevato che l’allenamento mattutino concerne, addirittura, un’ottima riduzione della pressione sanguigna – la quale, non di rado, si rende artefice, se ad alti livelli, di ictus e malattie del cuore . Difatti, i ragazzi stati sul tapis-roulant in un orario precedente alle 13 o alle 19, hanno fatto registrare una diminuzione di, circa, il 16% la pressione sanguigna, rispetto ad altri allenatisi, invece, a quegli orari;

infine, altra componente molto positiva di un workout mattutino è quella inerente alla perdita di peso. Invero, coloro i quali – sempre secondo uno studio – hanno iniziato un programma di dimagrimento, eseguendo gli esercizi in questione nelle prime ore del giorno hanno visto, e vedono, ridurre il proprio peso molto più di chi lo fa successivamente.

Di pomeriggio

E se allenarsi al mattino fosse impossibile, seppur particolarmente salutare come momento, perché farlo nel pomeriggio? Vediamolo insieme.





grazie al classico moto ormonale che si verifica nel corpo di qualsiasi essere umano, allenarsi di pomeriggio comporta una resa migliore grazie al cortisolo (ormone dello stress) e al testosterone . Il metabolismo lavora molto più che in altri momenti della giornata , e i su detti ormoni permettono ai muscoli di lavorare meglio e fruttare particolarmente (riuscendo a sollevare pesi anche di una certa importanza). Oltre al fatto che, avendo, probabilmente, assunto un certo quantitativo di carboidrati a pranzo , essi diventano, in automatico, benzina per il corpo , donandogli forza e resistenza;

l’esercizio pomeridiano è ottimale anche, e soprattutto, per chi non riesce ad alzarsi dal letto la mattina, principalmente perché melatonina e cortisolo, variando da persona a persona, influiscono non poco su questo tipo di abitudine.

Di sera

Si è evidenziato che gli allenamenti serali possono avere le stesse risultanze, in termini di benefici, di quelli fatti al mattino. Vediamo, quindi, quali sono.

i workout serali concernono un minor utilizzo di ossigeno nello svolgimento degli esercizi , facendo sì che il training sia meno intenso del previsto , e rendendo il corpo più performante . Infatti, molti degli atleti che prediligono le ore serali a quelle giornaliere, riescono, in sostanza, anche ad aumentare le serie , le ripetizioni , e di per sé, la resistenza ;

ci si riesce, in seguito all’allenamento, pure a rilassare e a distogliere la mente da lavoro e pensieri vari, e per far sì che questo accada, meglio eseguire gli esercizi mai subito prima di andare a letto, giacché, questo, potrebbe produrre qualche problema ad addormentarcisi.

Insomma, abbiamo visto come la scelta del momento utile per potercisi allenare, durante la giornata, causa tutta una serie di effetti, validi o meno, che condizionano le nostre prestazioni a 360 gradi. E l’importante è, come dichiarato dalla American Heart Association, che si svolgano, almeno, 150 minuti di esercizio alla settimana, non importa in che periodo, ma facendo sì che la palestra – o, comunque, qualsivoglia tipologia di attività fisica – divenga appuntamento fisso quotidiano. D’altronde, non c’è niente di più bello.

Anastasia Gambera

