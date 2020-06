1 minuto (tempo di lettura)

App Immuni: per essere utile allo scopo dovrà essere scaricata dalla maggior parte dei cittadini. Gli utenti, però, dovranno avere la possibilità di disattivare, qualora lo volessero, temporaneamente l’App







App Immuni: superato il vaglio del Garante della Privacy, autorizzata l’App per il tracciamento utile ad arginare la diffusione di Covid-19

Testare, tracciare, trattare: il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato il ministero della Salute ad avviare il trattamento relativo al Sistema di allerta Covid-19 (App Immuni), come riporta Rai news24.





I dati sulla diffusione del virus, proprio alla vigilia della libera circolazione sul territorio nazionale (e non solo), sono incoraggianti ma non bisogna abbassare la guardia. Con l’App Immuni dovrebbe essere più fare tracciare, poi testare e trattare. Le tre “T” necessarie per scongiurare la temuta seconda ondata dell’epidemia da Sars-CoV2 in Autunno. Numerose le polemiche sulla questione del trattamento dei dati personali. Tuttavia, rassicura l’Autorità: «il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del Sistema è proporzionato. Sono state state previste misure volte a garantire in misura sufficiente il rispetto dei diritti e le libertà degli interessati». Parte, dunque, a questo punto,la sperimentazione in quattro Regioni: Liguria, Puglia, Abruzzo e Marche.

L’applicazione Immuni sarà caricata sugli store di Apple e Google. Così il vice Ministro della salute Sileri in una intervista SkyTG24: «Immuni? Spero la scaricheranno in molti, la privacy è rispettata e la salute pubblica è tutelata: si inserisce in un sistema di tracciamento necessario dei positivi. Da non trascurare, però, il ruolo essenziale del medico competente nella procedura di rintraccio dei soggetti positivi o dei contatti stretti». «Si parte con un test che durerà alcuni giorni – ha proseguito – e quindi dalla prossima settimana o quella immediatamente successiva poi verrà esteso a tutti». Non ai fanno attendere i sondaggi su quanti la scaricheranno e quanti no. Funzionerà?

Maria Giulia Vancheri

