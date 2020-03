1 minuto (tempo di lettura)

Sappiamo tutti che il nostro paese non sta attraversando un bel periodo e che per fronteggiare il Covid-19 ci vogliono le decisioni giuste e persone in grado di prenderle. Il Premier Giuseppe Conte si sta dimostrando all’altezza di questo incarico e di questa pandemia. Dunque, a ricordargli che sta facendo la cosa giusta ogni giorno ci sono le “Bimbe di Conte”: un gruppo di fan.







Questo gruppo è composto da donne di qualunque età che stanno facendo capire al Premier che lo sostengono nelle sue decisioni per il paese. Sarà stato il modo in cui ha e sta affrontato l’emergenza del Covid-19? Sarà il fascino delle fossette? Il suo sguardo da uomo sicuro di sé? Saranno l’atteggiamento e il comportamento da “vero” uomo? Sarà stata la frase “Stiamo distanti oggi, per abbracciarci con più calore domani”?





Qualunque siano le risposte o le infinite domande che possono spiegarci questo fenomeno social, le “Bimbe di Conte” si stanno diffondendo sempre di più. La pagina ufficiale di Instagram di questo gruppo di fan cresce a vista d’occhio, tanto da essere ormai con 225 mila follower in una sola settimana di quarantena. Le frasi, i movimenti e i gesti del nostro Premier vengono pubblicati tramite meme, video, foto e commenti positivi. “Il dolce risveglio per le mie bambine” e “Io sto a casa bimbe, fatelo con me” sono solo alcune delle frasi che ritraggono Conte con un sorriso da sogno e il portamento da principe. Ecco come il nostro Premier si è aggiudicato la fama di Sex Symbol.

Qualche uomo scherza scrivendo “Non è che si tratta di un sintomo del Virus?”. Ma se analizzassimo tutto ciò sotto il punto di vista dell’attrazione, le donne da cosa sono attratte?

La sapiosessualità, ovvero l’attrazione sessuale per l’intelligenza, c’entra qualcosa con il comportamento maturo e responsabile tenuto da Conte durante questo periodo?

A rispondere a questa domanda ci pensa una pagina di Instagram che scrive: “Il Presidente Conte piace alle donne perché prende decisioni con fermezza. Di solito siamo abituate a vedere uomini che alla domanda “Cosa vuoi per cena?” vanno in tilt. Non siamo attratte per disperazione, ma per stupore”.

Tutto questo, dovrebbe far riflettere l’uomo “comune”? Dovrebbe chiedersi “Forse è questo che piace alle donne”? La maturità e la responsabilità di affrontare le cose fanno dare un giudizio diverso alla donna sull’uomo?

Nicole Rastelli

