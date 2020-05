Meno di un minuto (tempo di lettura)

CATANIA – La voglia di ripartire e cambiare c’è. “21 Architetti per il comfort abitativo”: è questo il titolo di una diretta live che in onda su Facebook oggi e domani, domenica 3 maggio.







Sono 20 architetti, uno per ogni regione italiana e uno in collegamento dall’Inghilterra, per parlare di comfort abitativo dopo l’emergenza COVID 19. L’idea parte da Catania, dal co-fondatore dello studio 095LAB-architetticatania.it Lorenzo Di Bella.





Gli architetti di tutta Italia riuniti per parlare insieme del cambiamento, del nuovo abitare e di come vivere la casa.

È la prima volta che sul web gli architetti si scommettono e “mettono la faccia”, facendo rete e dimostrando che attraverso la loro figura professionale la vita all’interno delle abitazioni può cambiare migliorando anche il benessere psicofisico.

Nella giornata di oggi, l’evento ha avuto inizio alle ore 15 e durerà fino alle 18. Domani, invece, dalle 10:00 alle 13:00.

