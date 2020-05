1 minuto (tempo di lettura)

L’emergenza Covid ha tirato fuori la nostra creatività. In questo periodo, abbiamo dovuto inventarci modi, sistemi e procedimenti per fronteggiare il distanziamento sociale. Abbiamo visto come la creatività sia stata l’azione che in questa pandemia ci ha aiutato a seguire la quotidianitá. La “solita” quotidianità senza infrangere le regole del Dpcm.







Abbiamo adottato plexiglass, mascherine, guanti di lattice, amuchina alcool, fino ad arrivare alle pistole ad acqua.

Proprio cosí, non scherziamo: la pistola ad acqua. Quella utilizzata da bambini per giocare e rinfrescarsi nelle calde giornate estive. Ma anche dai millennials per spararsi in bocca qualche superalcolico. Poi c’è un sacerdote che, a differenza dei due esempi precedenti, la usa per benedire.

Esattamente, pistole ad acqua per benedire. A trovare questo curioso stratagemma è stato il sacerdote di Detroit, Tim Pelc. Per Pasqua ha riempito la sua pistola giocattolo con acqua benedetta e a un metro di distanza (e anche più, vista la gittata) ha benedetto i suoi fedeli dentro le loro auto.

“L’idea originale era di fare qualcosa per i bambini della parrocchia – dichiara Pelc al giornale statunitense Buzzfeed News – tutti loro erano pronti a una Pasqua diversa da quella del loro passato, quindi ho pensato: cosa possiamo ancora fare per non infrangere le regole del distanziamento sociale?”





“La creatività è la capacità di trascendere l’ordinario. E’ la capacità particolare del pensiero di “pensare fuori dagli schemi” per trovare soluzioni originali ai problemi.” E il sacerdote di Detroit ha colto in pieno la definizione del dizionario.

A mettere le foto, diventate poi virali, è stata la pagina Facebook della Parrocchia.

“Secondo me le foto sono diventate virali perché non solo sono divertenti, ma anche perché hanno dato un po’ di ottimismo a tutti coloro che provano un senso di angoscia durante la pandemia di coronavirus”.

Da foto a meme ormai il passo è breve e sulla stessa pagina Facebook troviamo il sacerdote insieme ai killer di Pulp Fiction. Sotto la stessa foto una descrizione che lascia spazio a tutta la creatività che vogliamo:“È una legge di Internet: ogni volta che un post o una foto su di te diventano virali, devi finire in un meme. Ora è successo a padre Tim, che ha stupito il mondo con la sua unica pistola ad acqua santa, benedendo i fedeli il giorno di Sabato Santo. Dai un’occhiata!”

Insomma, come diceva George Lois:“La creatività può risolvere la maggior parte dei problemi”.

Nicole Rastelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.