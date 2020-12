Meno di un minuto (tempo di lettura)

Per il paziente affetto da disfunzione erettile su base vascolare, non legata, quindi, a problemi ormonali e metabolici, ma a problemi arteriosi e/o venosi dei corpi cavernosi, negli ultimi tempi si sta proponendo, con sempre più interesse ed entusiasmo, il trattamento con le onde d’urto a bassa intensità

Le onde d’urto focali a bassa intensità sono in grado di colpire i corpi cavernosi che, a loro volta, in seguito al micro-trauma (indolore e invisibile) sono in grado di liberare i fattori di crescita, riparativi, tanto da indurre una nuova vascolarizzazione, fenomeno tecnicamente chiamato come neoangiogenesi

Va da sé che questo trattamento dà ai corpi cavernosi nuovo tessuto vascolare e permette al paziente non solo di rispondere in miglior modo ai farmaci ma di recuperare anche in maniera autonoma una funzione erettile che dia più soddisfazione al rapporto sessuale.

La proposta del trattamento è prevista soltanto per il paziente che abbia un problema erettile di natura vascolare non certo di tipo psicogeno, ormonale o farmacologico.

Negli ultimi tempi, il miglioramento delle tecniche dei generatori e dell’esperienza, hanno portato a interessanti e incoraggianti risultati, risolvendo i problemi legati alla disfunzione erettile.

Dr Andrea Militello

