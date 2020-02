1 minuto (tempo di lettura)

L’industria musicale, durante la sua attività di produzione, si trova a valutare i gusti degli adolescenti e spesso sono proprio questi che determinano l’andamento del mercato musicale.







Tendenza musicali che al momento premierebbero pop e rap, almeno secondo alcuni dati raccolti da Al Giuse Redaction di “Noi Siamo il Futuro”. Attualmente, al primo posto fra gli artisti più ascoltati a livello internazionale si pone Ed Sheeran, icona pop. Al secondo i Queen, affiancati a Salmo, al terzo Ultimo, al quarto Gemitaiz. Quinta piazza, invece, per gli Imagine Dragons.

A seguire Eminem, al settimo i Linkin Park, affiancati da Tiziano Ferro, all’ottavo gli XXX Tentation, al nono i Coldplay, Caparezza e i The Beatles, mentre al decimo si pone Coez insieme ai 21 Pilots.





Altro focus va in un genere molto in voga tra gli adolescenti: il trap, segno di un continuo cambiamento dei gusti fra i giovani. Alcuni brani sono simbolo di “moda”, ascesa di youtubers e società in evoluzione. Ma, a volte, con testi che si limitano con frasi fini a se stesse. Per questo, secondo alcuni, una canzone dovrebbe essere giudicata non solo dal punto di vista del ritmo e della colonna sonora, ma anche dai testi. Sembra che, in alcuni casi, le tematiche importanti vengano messe da parte.

Musica e testi sono mezzo per esprimere emozioni, ma anche per mandare messaggi alla gente. Come sono pellicola e attori in film e serie tv. Tutto dipende da come viene usato il mezzo e da come, e questo è bene dirlo, come viene recepito il messaggio da chi ascolta o guarda.

Domenica Monaco

