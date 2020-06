1 minuto (tempo di lettura)

Una delle regioni più colpite in Italia dal Covid–19, il Veneto, per la prima volta non registra né contagi né vittime. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, la profezia del numero uno del governo regionale, Luca Zaia, che se i dati fossero rimasti quelli di una settimana fa si era sulla buona strada, si sta seriamente avverando. E tutto viene confermato dai dati di ieri, che registravano quota zero.







Un altro elemento che conferma questo andamento discendete delle curve relative a contagi e vittime è anche il fatto che a fine aprile il 40 % delle aziende lavorava, rispettando chiaramente le misure di sicurezza, come l’uso di visiere, mascherine, controllo di temperatura e distanziamento fisico. E la ricostruzione e la ripartenza furono certificate da un’ordinanza regionale del 26 aprile, che portò alla riapertura di bar e gelaterie, anche se solo per la funzione di asporto.





Il giorno seguente lo stesso presidente della Regione Veneto autorizzò i movimenti all‘interno della regione per chiunque avesse delle seconde case o anche imbarcazioni fuori dal Comune di residenza e attività motoria all’aria aperta, sempre e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza. E il “ritorno alla normalità” divenne sempre più realtà lo scorso 18 maggio, quando vennero permessi gli spostamenti tra le province confinanti tra le regioni, come Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige.

Nonostante tutto questo però non sono mancate le polemiche e i malcontenti, relativi soprattutto al comportamento dei cittadini, che sono stati definiti dal governo irresponsabili. L’obbligo di indossare la mascherina, almeno nei luoghi all’aperto, venne meno l’1 giugno e all’interno delle città della regione non mancarono delle vere e proprie “feste” a base di alcool. Adesso i dati esatti parlano del numero di persone positive al Covid-19, che rimane fermo a 19.183 e per questo motivo lo stesso Zaia parlano con orgoglio del comportamento dei veneti, che sono stati bravi a rispettare le misure e che hanno contribuito a sconfiggere gli effetti del virus.

