Il frenulo del pene è quella parte della pelle del pene (o meglio del prepuzio) che si unisce al glande, e ha la forma di una piccola cordicina.

Circolano cattive informazioni su questa piccola struttura proprio perché l’uomo, specialmente in età giovanile adolescenziale, non ha un contatto diretto con il proprio andrologo.

La maggior parte dei ragazzi pensa ancora che il frenulo del pene si debba rompere nei primi rapporti sessuali così come dovrebbe accadere nell’imene della donna. Non c’è niente di più sbagliato! Il frenulo può andare incontro a una lacerazione solamente quando è troppo corto.

Durante l’erezione il frenulo del pene breve tende ad andare in eccessiva distensione dando fastidio, dolore e tendendo a una possibile lacerazione.

Il fastidio che ne deriva e la possibilità di una iperstimolazione dei recettori è spesso causa di eiaculazione precoce, in effetti una delle cause per le quali il paziente chiede la consulenza dell’andrologo.

Una volta presa coscienza della presenza di frenulo corto è compito dell’andrologo suggerire un intervento sullo stesso che può definirsi come una sua eliminazione. Si tratterebbe, dunque, di un intervento di frenulotomia o l’allungamento, oppure si potrebbe procedere con una frenuloplastica. Ambedue le procedure si svolgerebbero in pochi minuti sotto l’effetto di anestesia locale.

