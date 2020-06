1 minuto (tempo di lettura)

Carlos Ruiz Zafón è morto oggi, venerdì 19 giugno, a Los Angeles, dove viveva da anni







Carlos Ruiz Zafòn, il famoso scrittore spagnolo, muore prematuramente

Carlos Ruiz Zafòn muore a Los Angeles dopo una lunga malattia, un cancro. «Oggi è un giorno molto triste per tutta la casa editrice. Abbiamo lavorato insieme per vent’anni e si è creata un’amicizia che trascende il rapporto professionale. Era uno dei più grandi romanzieri del mondo contemporaneo», così dà il triste annuncio con un tweet il suo editore “Planeta”.

Ruiz Zafón nasceva nel 1964 a Barcellona e iniziò la scalata verso il successo grazie al suo romanzo L’ombra del vento, scritto nel 2001: diventò uno dei bestseller più letti con otto milioni di copie vendute. Dal romanzo L’ombra del vento nacque una tetralogia intitolata il Cimitero dei Libri Dimenticati. Ne fanno parte (oltre L’ombra del Vento) Il gioco dell’angelo, Il prigioniero del cielo e Il labirinto degli spiriti. Zafón era considerato lo scrittore spagnolo più letto al mondo dopo Cervantes.





Una narrazione fatta di fanstasticherie e mistero…

Ruiz Zafón visse la sua infanzia in un appartamento adiacente alla celebre Basilica della Sagrada Familia. Questo monumento e l’intera sua città ricorrono spesso nelle pagine dei suoi libri, popolati da draghi, animali mitologici così amati da Ruiz Zafón: il tutto contribuisce a creare intorno alla narrazione un alone di mistero e fantasticheria che tanto piace ai suoi lettori. Si interessava alla produzione cinematografica e audiovisiva: in uno primo momento si iscrisse in scienze dell’informazione. Una carriera, però, mai conclusa. Così ha iniziato a lavorare in agenzie pubblicitarie e nel 1992, dopo aver lasciato il lavoro, scrisse il “romanzo della giovinezza” dal titolo Il principe di nebbia (1993), che vinse il premio Edebé per la letteratura giovanile, appunto.

Negli Stati Uniti, dove si è trasferito con la sua famiglia nel 1994, si è dedicato alla scrittura ma anche alle sceneggiature cinematografiche ottenendo ottimi risultati. Dopo un primo approccio nella letteratura giovanile, l’autore si è impegnato in quella per adulti e ha presentato L’ombra del vento al Premio Fernando Lara, arrivando finalista nel 2000. Tutto il resto, è storia.

Maria Giulia Vancheri

Fonte immagine: Carlos Ruiz Zafón a Amburgo, in Germania, il 5 Aprile 2017 (Christophe Gateau/dpa/ANSA)

