1 minuto (tempo di lettura)

Il Black Friday è uno dei giorni più attesi dell’anno, in quanto dà il via allo shopping natalizio. Il 27 Novembre è infatti interamente dedicato agli acquisti di qualsiasi tipo, dal settore dell’abbigliamento all’elettronica, agevolati dagli sconti delle catene commerciali.

L’obiettivo di queste ultime? Trarne quanto più possibile dei profitti ovviamente.

Le truffe dei negozi fisici e online

Si è sempre parlato di questo giorno come il momento ideale per acquistare a buon prezzo al fine di risparmiare. È davvero così?

Negli anni notizie, messaggi, segnalazioni hanno fatto notare i falsi sconti sia dei negozi fisici che online. Tanti rivenditori, infatti, aumentano il prezzo dei prodotti per poi, solo in seguito, scontarli. Dunque ci si trova ad acquistare degli articoli, senza confrontare e analizzare attentamente il loro valore effettivo, agli stessi prezzi di sempre.

Una denuncia avanzata dal Codacons (Coordinamento di associazioni mirate alla difesa dei consumatori e dell’ambiente), il cui presidente, Carlo Rienzi tiene sull’attenti gli utenti. Anche quest’anno, infatti, sono state molteplici le truffe online registrate, tra negozi “inesistenti”, creati appositamente durante il Black Friday per appropriarsi di codici e coordinate bancarie degli acquirenti.

È bene pertanto non eccedere nell’entusiasmo da shopping, bensì acquistare in luoghi riconosciuti e sicuri.

Ma cos’è cambiato nel 2020? E perché?

La situazione molto delicata presente per tutto il 2020 ha influenzato soprattutto i settori del mercato e del commercio. Con il peggiorarsi dell’emergenza COVID-19, l’economia italiana, inizialmente in fase di immobilità, ha iniziato a girare per il verso sbagliato, bloccando le interazioni con l’estero e subendo un decisivo crollo.

A risentirne maggiormente sono stati i piccoli negozi fisici, che nei mesi di lockdown totale sono stati costretti alla chiusura. Ancora oggi, dopo la divisione dell’Italia nelle tre zone, ne restano molti esclusi dall’economia nazionale e internazionale.

Per questo motivo, la preferenza e l’affluenza dei consumatori si è quasi interamente spostata ai rivenditori e siti online, facilitando l’e-commerce e gli scambi con l’estero. È da ricordare, però, che la causa di questo “allontanamento” dai piccoli negozi non è causato solo dallo shopping online, che può essere vista come un’evoluzione positiva, ma dal periodo di pandemia e chiusura di questi.

Il Black Friday non è l’unico giorno tanto atteso, in quanto è seguito dal Cyber Monday, altra strategia di marketing ideata in particolar modo per lo shopping online e la tecnologia. È il caso di Amazon, che quest’anno ha avuto un notevole incremento dei guadagni rispetto agli scorsi anni. Quest’ultimo infatti ha proposto una serie di offerte speciali, che vanno dal nuovo IPhone 12 ai videogiochi ai servizi di musica e libri digitali offerti da Amazon.

Online e non, nonostante le difficoltà, questo resterà sempre uno dei momenti più attesi dell’anno.

Carlotta Caruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.