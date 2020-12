1 minuto (tempo di lettura)

Un’accusa nei confronti dell’influencer russa Anna Leikovic, 21 anni, studentessa di medicina, che fa venire davvero i brividi. La giovane, che su Instagram conta quasi 17mila followers, è stata indicata come omicida di sua madre, Praskovya Leikovic, 40 anni, avendole cavato il cuore dal petto mentre la donna era ancora in vita. Un qualcosa di particolare che cercherebbe di minare la sua credibilità ottenuta finora attraverso i social. Riportiamo la notizia dal blog La Scimmia pensa, attraverso quello russo Komsomolskaya Pravda, che avrebbe spiegato anche i motivi che hanno portato la 21enne a compiere questo orribile gesto.

L’uso di droghe da parte della figlia avrebbe scatenato la rabbia della madre, che avrebbe dato così il via alla discussione poi sfociata nella mortale aggressione. La giovane sarebbe andata quindi su tutte le furie brandendo il coltello e colpendo la madre, che in un primo momento sarebbe comunque sopravvissuta. Ma in seguito avrebbe strappato il cuore, i polmoni e l‘intestino di sua madre, in seguito lavato il sangue attraverso una doccia e quindi uscita con il proprio fidanzato.

Sul sito si sono sprecati i commenti e lo zio di Anna descrive la sua famiglia come ottima e afferma che la madre la amasse tanto e trascorresse tantissimo tempo in sua compagnia. Sempre secondo quanto racconta lo zio, ci sono volute due ore prima che la polizia dicesse a lui che la nipote è la principale sospettata dell’omicidio e come la cosa sia molto difficile da immaginare. Questa tesi viene confermata anche dal portavoce della polizia locale, che afferma anche come non ci possanno essere affatto altre persone da ritenere come potenziali colpevoli.

Una storia davvero macabra che pone sempre più sotto la lente d’ingrandimento il rapporto tra genitori e figli, che con il passare degli anni diventa sempre più tormentato e paradigmatico, in quanto i genitori dovrebbero in teoria rappresentare un punto di riferimento per i propri piccoli.

Fonte immagine: La scimmia pensa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.