Uscita da qualche giorno, è ora disponibile la nuova linea di Beyoncé con Adidas x IVY PARK, intitolata Drip 2 proprio per la seconda collaborazione della cantante con i brand.







Il tema del progetto è This Is my Park, collezione sportiva da urlo che sta già facendo impazzire il web. Migliaia di tweet, foto, pareri di apprezzamento sono rivolti alla ballerina per la forza che suscita ai suoi fan e per la trasparenza che ha nel mostrare il suo fisico.

Con protagonista la seducente star, tale campagna si propone di ricreare un’atmosfera incantata e ideale e di lanciare messaggi importanti.

I colori sgargianti, la natura e il parco fanno da sfondo alla meravigliosa figura di Beyoncé, simbolo di tranquillità, benessere e pace interiore. Infatti, la sensibilizzazione della campagna si basa sul diffondere positività ed esaltare la bellezza, qualunque essa sia. Non manca poi quel tocco di sensualità che solo la grande star sa trasmettere.

Ne è un esempio l’outfit che indossa per la copertina di Vogue, mostrando tutte le sue accattivanti forme con una tuta sportiva aderente.





Proprio il body positivity, battaglia portata avanti da moltissime donne, è il punto focale di tutta la collezione. Disponibili taglie per tutte le donne, dalla XXXS alla 4XL, per sottolineare ancora l’uguaglianza ed eliminare invece i modelli standard di bellezza.

Una vastità di misure forse mai sentita finora fa pensare, però, anche a una mossa strategica di marketing dei brand, che oggi stanno riscuotendo molto successo. Già disponibili in moltissimi Paesi, è possibile acquistare questi capi anche nel sito Adidas Italia.

Altre proposte, oltre l’abbigliamento femminile, sono anche outfit tutti al maschile, taglie uniche e accessori come cappelli, cinture, belt bag, marsupi, calze e un borsone.

Tuttavia, c’è chi guarda con occhi lodevoli la regina del pop, ma c’è anche chi critica i prezzi esagerati.

Nulla da preoccuparsi, la cosa certa è che la nuova collezione di Beyoncé sta andando a ruba!

Adidas x IVY PARK (photogallery)

