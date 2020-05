1 minuto (tempo di lettura)

L‘insufficienza / carenza di vitamina D è molto , ma i suoi effetti sulla qualità del liquido seminale e sui risultati della tecnologia riproduttiva assistita (ART) negli uomini di coppie sterili non sono chiari. Questo studio mirava a esplorare l’associazione dei livelli sierici di 25-idrossivitamina D (25OHD) e dei parametri del seme, nonché i risultati dell’ART per gli uomini di coppie infertili.







Questo studio ha reclutato 1.308 uomini di coppie sterili da febbraio ad agosto 2019 (NCT03804294). I livelli di ormoni riproduttivi, i parametri del seme e gli esiti clinici della ART sono stati confrontati tra gruppo carente di vitamina D (siero 25OHD≤10 ng / mL), gruppo insufficiente (siero 25OHD 10-20 ng / mL) e gruppo sufficiente (siero 25OHD≥20 ng / mL).

Gli autori hanno riscontrato che solo il 27,7% dei partecipanti era sufficiente per la vitamina D, il che suggerisce un’alta prevalenza di insufficienza / carenza di vitamina D. I livelli di ormoni riproduttivi erano simili tra i tre gruppi. Il numero totale di spermatozoi morfologicamente normali era significativamente diverso tra i tre gruppi in tutti i partecipanti, sottogruppo di qualità del seme compromesso e sottogruppo normozoospermia (P <0,05) con aggiustamento dei fattori di confondimento (età, BMI, consumo di alcol, fumo di sigaretta ed esercizio fisico) .





La percentuale di morfologia normale degli spermatozoi è aumentata in modo significativo con livelli elevati di 25OHD nel siero in tutti i partecipanti e i partecipanti con qualità del seme compromessa (P <0,05) e il conteggio totale degli spermatozoi ha mostrato una differenza significativa nei partecipanti con qualità del seme compromessa (P = 0,026). Per i cicli di fecondazione in vitro di routine e i cicli di iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi, non vi sono state differenze nel tasso di fecondazione, tasso di embrioni di alta qualità, tasso di gravidanza biochimica e tasso di gravidanza clinica tra siero 25OHD <20 ng / mL e siero 25OHD≥20 ng / mL.

Conclusioni

I maschi di coppie infertili con livelli sierici di 25OHD più elevati mostrano risultati migliori nella morfologia degli spermatozoi e i livelli sierici di 25OHD possono contribuire al numero totale di spermatozoi nei partecipanti con qualità del seme compromessa, ma non mostrano effetti sugli esiti di ART.

