Poiché i caratteri sessuali secondari maschili, la libido e la fertilità sono attribuiti al loro principale ormone: il testosterone, i livelli subottimali di testosterone nei giovani adulti possono causare infertilità e irregolarità nel loro comportamento sessuale. Tale carenza è spesso secondaria a malattie che coinvolgono testicoli, ipofisi o ipotalamo che potrebbero essere trattati con una somministrazione di testosterone esogeno.







Negli ultimi decenni, il numero di prescrizioni di testosterone è aumentato notevolmente per trattare livelli sierici non ottimali anche se la sua somministrazione in tali condizioni non è ancora stata approvata. A causa dei suoi rischi cardiovascolari associati, l’autorità alimentare e farmaceutica negli Stati Uniti ha emesso avvisi di sicurezza sulla terapia sostitutiva con testosterone (TRT). Per via di un grande grado di conflitto tra le loro scoperte, gli studi clinici pubblicati sembrano avere difficoltà a presentare un’opinione decisiva in merito.





I clinici, quindi, rimangono incerti sulle possibili avversità cardiovascolari mentre prescrivono la TRT negli uomini ipogonadici. L’incertezza aumenta ulteriormente mentre si prescrive tale terapia negli uomini più anziani con una precedente storia di disturbi cardiovascolari. Nell’attuale revisione, gli autori hanno analizzato gli studi preclinici e clinici per valutare l’impatto fisiologico del testosterone sui parametri cardiovascolari e correlati.

Sono stati analizzati studi sull’associazione tra salute cardiovascolare e livelli endogeni di testosterone con un’analisi completa di studi epidemiologici, studi clinici e meta-analisi sul rischio cardiovascolare di TRT. La revisione aveva lo scopo di aiutare i clinici a prendere decisioni intelligenti in merito alla TRT nei loro pazienti.

Dr Andrea Militello

