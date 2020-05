2 minuti (tempo di lettura)

Perché il telefono erotico non passerà mai di moda?







In un’era in cui tutto è gratuito, il telefono erotico resta una costante che non accenna a morire. Potrebbe sembrare strano contattare una donna o un uomo a pagamento laddove esistono centinaia di siti porno in streaming, camgirl o gruppi Telegram /WhatsApp con materiale free; eppure la questione è molto più sfaccettata e dinamica di quanto possa sembrare. Il telefono adult è, sì, a pagamento ma permette di godere di un’esperienza unica nel suo genere e “personalizzabile” in base ai propri desideri. Il contenuto adult gratuito e accessibile a tutti diventa quindi una soluzione sterile e povera, del tutto priva di pathos ed emozioni come quella di una chiamata con una donna calda e passionale. Non sorprende che siano molti gli uomini maturi che continuano a utilizzare il servizio a pagamento ma ne esistono altrettanti giovani che decidono di provare l’esperienza almeno una volta nella vita, annoiati dai video e dalle foto tutte uguali presenti sul web. Le statistiche rivelano che la maggior parte del pubblico ha un’età maggiore di 40 anni ed è alla ricerca di una persona con cui parlare, non solo di esperienze trasgressive.

Una lunga storia per uno spirito giovane





Gli anni ’90 sono il periodo in cui il telefono erotico a pagamento fa il suo debutto: al tempo esistevano le linee 144, 166 e 178 ma vennero poi sostituite dall’attuale 899. I telefoni a pagamento erano perlopiù trasmessi sulle TV locali, pubblicizzati dalle pornostar del tempo, i cui costi erano, inizialmente, spropositati; ciò indusse un rapido disuso del servizio. Dopo un periodo di stasi causato dal nascente mercato di contenuti hot gratuiti, il telefono hot è tornato alla ribalta con prezzi molto più bassi e competitivi. Rispetto al passato, in cui erano soprattutto pornostar e professioniste a occuparsi delle chiamate, i call center si sono riempiti di casalinghe e studentesse annoiate alla ricerca di un impiego eccitante e che non rubi loro troppo tempo. Gli appassionati potranno quindi vivere un’esperienza con la ragazza della porta accanto e senza paura di essere scoperti. Il servizio dell’899, infatti, risulterà un normale telefono a pagamento, senza specificare la tipologia dell’esperienza erogata. È inoltre raggiungibile anche dai cellulari, per una maggiore privacy.

Perché è così eccitante il telefono adult?

Ciò che si intende per telefono adult è, in realtà, un’immensa rete di call center con diverse donne e uomini a operare come centralinisti. Il modo per entrare in contatto con questi è: contattare direttamente l’interessato (spesso sono camgirl, pornostar o personaggi in vista del mondo hard che dispongono di un servizio telefonico) o cercare sul web uno dei tanti siti di 899. La caratteristica più interessante è la possibilità di scegliere la persona con cui parlare, ciò può indicare dei parametri fisici o caratteriali. Ad esempio: si potrà contattare una Mistress dominante per un’intensa sessione al telefono o una donna matura per una chiacchierata eccitante con una milf. L’obiettivo è trovare ciò che più si desidera in modo da giustificare il costo della chiamata. Per alcuni uomini è l’unico modo per avere un’avventura senza sfociare in un vero e proprio tradimento mentre per molti altri è la soluzione per combattere la solitudine delle proprie vite. Uomini e donne che si gettano nel mondo dei telefoni hot a pagamento lo fanno per poter guadagnare ma è indubbia la loro inclinazione verso la trasgressione e la socialità. Guardare un video porno è un’esperienza senza alcun tipo di interazione e alla lunga potrebbe stancare perciò non stupisce questo sentimento di curiosità e ricerca trasgressiva.

