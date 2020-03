1 minuto (tempo di lettura)

Il celebre sito PornHub, che non ha bisogno di presentazioni, sa benissimo che la gente si divide in due categorie: chi dice di guardare i porno e chi mente. Conoscendo questo piccolo segreto ha deciso di fare un regalo.







Tutta Italia è in quarantena per fronteggiare il virus Covid-19. Si sa che stare chiusi in casa, per quanto sia il sogno di tutti, fa storcere il naso se diventa un obbligo. Un obbligo necessario di questi tempi, dunque il celebre sito pornografico prova a far tornare un sorriso di godimento davanti a questa “catastrofe”.

PornHub, portale del porno per eccellenza e nato in Canada, ha deciso di aiutare la popolazione italiana, chiusa in casa forzatamente, rendendo il suo canale “premium” completamente gratuito. Da sottolineare che il costo del sito è di ben 95,88 euro.

Fino al 3 aprile, salvo diverse direttive, PronHub Premium viene dunque regalato ai membri registrati in Italia.





Composto da una vasta lista di contenuti pornografici e un lungo catalogo di film, spesso esclusivi, il sito adesso sarà completamente fruibile. Un modo (non poi tanto alternativo) per far passare il tempo. Non saranno più necessarie carte di credito, dunque.

In più, Pornhub ha deciso di donare il ricavato di ModelHub all’Italia per aiutare il nostro Paese in questo momento di gran difficoltà.

ModelHub è lo spazio apposito per caricare video (pornografici) amatoriali, prodotti dagli utenti che guadagnano in base alle visualizzazioni e altri metodi collegati ai siti internet.

Quindi, oltre a guardare i porno, se si ha l’occasione e le possibilità, si possono anche creare. Chi non ha mia sognato di essere protagonista di un filmino a luci rosse? PornHub lo sa, tanto che secondo le sue statistiche i video amatoriali sono quadruplicati dall’apertura di questo sito apposito.

Cosa ne pensate? Ha fatto bene il colosso pornografico? Oppure è una strumentalizzazione dei vizi umani?

Qualunque siano le risposte, questa è l’ulteriore dimostrazione che l’amore ci salva sempre.

Nicole Rastelli

