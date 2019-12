Meno di un minuto (tempo di lettura)

I conflitti nel matrimonio sono stati associati al potenziale rischio di malattie cardiovascolari, tuttavia, mancano prove prospettiche sull’associazione tra soddisfazione matrimoniale e morte cardiaca improvvisa (SCD). Lo studio che riportiamo ha mirato a valutare l’associazione tra livello percepito di soddisfazione del matrimonio e morte cardiaca improvvisa.







Questo studio ha utilizzato lo studio sulla malattia cardiaca ischemica di Kuopio, uno studio prospettico in corso sulla popolazione in Finlandia. Il livello percepito di soddisfazione del matrimonio è stato valutato in 2.262 uomini usando un questionario auto-somministrato ben strutturato.





Sono stati utilizzati modelli di regressione di Cox aggiustati multivariabili per stimare i rapporti di rischio (intervallo di confidenza al 95% [CI]) per SCD. Durante un periodo di follow-up mediano di 25,9 anni, sono stati registrati 239 SCD. L’età media dei partecipanti era di 53 (DS 5.2) anni.

In base all’aggiustamento per diversi fattori di rischio cardiovascolare convenzionali, la percentuale di rischio (IC al 95%) di SCD è stata di 1,90 (IC da 1,09 a 3,32; p = 0,02) per gli uomini che non erano soddisfatti del proprio matrimonio, rispetto agli uomini che erano soddisfatti del proprio matrimonio.

L’associazione è rimasta coerente su ulteriori aggiustamenti per preesistente malattia coronarica, stato socioeconomico e anni di istruzione 1,86 (CI da 1,07 a 3,25; p = 0,03). In conclusione, il matrimonio insoddisfatto è associato ad un aumentato rischio di morte cardiaca improvvisa tra uomini caucasici di mezza età, indipendentemente dai tradizionali fattori di rischio cardiovascolare.

Dr. Andrea Militello

