Tutti, almeno una volta nella vita abbiamo incontrato qualcuno orgoglioso o ci siamo definiti tali. Ma cosa significa avere a che fare con l’orgoglio?







Secondo il Dott. Gianfranco Inserra, psicologo e psicoterapeuta:“L’orgoglio è quell’atteggiamento per cui l’individuo avverte di trovarsi ad un livello più alto rispetto agli altri in quanto si ritiene migliore in relazione a qualcosa; chi prova orgoglio si sente importante, crede di dover mostrare qualità personali ritenute positive, spesso nutre un sentimento di rivalsa e rivendicazione”.

Infatti, come si trova scritto anche sul dizionario, l’orgoglio è una stima eccessiva di sé e dei propri meriti. I sinonimi sono presunzione e superbia e nella dottrina cristiana è uno dei sette peccati capitali.

Sotto l’effetto persuasivo che ci da l’orgoglio ci si sente sempre dalla parte della ragione. Il ‘chiedere scusa’ è da perdenti. Ma quando ci si trova all’interno di una coppia? L’amore può coesistere con l’orgoglio?

“Poniamo il caso che tra i due amanti avvenga una lite e che uno dei due si senta offeso, tradito, sminuito, ferito” comincia dicendo lo psicoterapeuta “Immaginiamo che in lui, o lei, nasca un moto d’orgoglio: quale situazione si verrebbe a creare? Pressappoco questa, volendo essere realistici: il partner che ha ricevuto il colpo reagirebbe con un movimento di chiusura o di attacco finalizzati a difendere la propria identità, la propria immagine; utilizzerebbe l’orgoglio per preservare la sua struttura psichica e non cedere alla sofferenza del danno ricevuto”.





Dunque, perché una persona sceglie di adoperare l’orgoglio come risposta ad un conflitto? “Perché si sente frantumato sotto il colpo dell’offesa e, proprio in quel momento, rinforza le difese e innalza barriere per difendere l’integrità e contenere la paura della solitudine”.

Quindi, una persona orgogliosa è solo una persona che non ammette di essere stata ferita? Cosa si nasconde dietro a queste persone? “Anche se vi sorprenderà, sotto a queste fiere armature di autosufficienza e perfezione, c’è molta carenza. Una bassa autostima oppure ricordare episodi che li hanno feriti li fa reagire innalzando un muro come meccanismo di difesa per nascondere le debolezze”.

L’orgoglio vi farà sentire forti, sarà l’armatura contro le vostre debolezze e lo stendardo dei vostri trionfi. Tuttavia, se vi fate guidare troppo dalla sua mano, metterete delle distanze tra voi e quelli che amate.

Quindi, meglio abbassare l’orgoglio e non perdere l’altra persona o allontanarsi?

Sicuramente la risposta è personale, ma per come la pensa Fabio Volo:“Scusarsi non significa sempre che tu hai sbagliato e l’altro ha ragione. Significa semplicemente che tieni più a quella relazione che al tuo orgoglio“.

Nicole Rastelli

