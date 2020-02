1 minuto (tempo di lettura)

Si dice sempre che sono gli uomini che conquistano e le donne sempre conquistate. Ma siamo davvero sicuri che sia così? Tutti sappiamo che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere e che si hanno modi di fare e di pensiero diversi. Nell’articolo precedente, abbiamo visto come gli uomini ci provano e conquistano tramite i social. Nonostante i metodi di approccio siano uguali si nota come essi però si comportino in modo diverso in base alle loro “categorie”.







Adesso la domanda che sorge spontanea è: “le donne, se il modo per provarci è uguale, si dividono anche loro in categorie?” Le eccezioni esistono in entrambi i sessi. Ma in genere è acclarato come le donne utilizzino un metodo più raffinato. Una donna non vi chiederà mai una foto dei piedi e non inizierà, quasi mai, una conversazione con “Ciao sei bellissimo, piacere XX“. La donna, il più delle volte, comincerà a utilizzare il cervello ed escogitare i meccanismi più raffinati per cogliere di sorpresa l’uomo. Per ammaliarlo, farlo suo, ma senza che lui stesso se ne accorga.





Il modo di provarci del gentil sesso, che potremmo quasi definire una “conquista velata” è composto tipicamente dallo studiare la persona che ha creato interesse nei suoi confronti. Magari inizia tutto per caso: ci si incontra ad una festa, in giro. Il giorno dopo lei lo cerca sui social e si seguono a vicenda. Lei controllerà ogni storia, gli amici in comune e inizierà a trovarsi nei posti che lui frequenta, posterà storie per attirare la sua attenzione, aspettando che lui risponda, con una reazione o con una frase.

Quando succede, la donna sa di essere riuscita nel suo intento: è qui che ora si inizia a ‘giocare’, è qui che si capisce se può nascere altro, oppure è stata solo una “sbandata” e che, come al solito, ci si è immaginato l’uomo dei sogni. Le donne vi faranno credere di essere state conquistate, ma la verità è che, con ogni probabilità, siete caduti in queste piccole tecniche di approccio fini e raffinate.

Ma quando non succede ? Quando lui non coglie questi piccoli segnali velati? La donna, come si comporta ?

Inizia a chiedersi: “Perché non mi scrive? Siamo nello stesso posto“. “Perché non mi ha commentato? Ero convinta che questa canzone potesse piacergli“. E si arriva quasi ad un’insistenza stremata cercandolo, scrivendogli, arrivando alla famosa domanda “Perché è sparito ?”. Una serie di domande sottoposte alle amiche cercando a tutti i costi di non pensare alla più temuta delle risposte: “Guarda che non gli piaci” e se questa risposta è inevitabile ci sarà sempre la migliore amica in soccorso con un “Meglio così, si vede che non ti apprezza e non ha capito. Meriti di meglio“.

La verità è che tra uomini e donne, per quanto diversi possano essere, entrambi non sanno come comportarsi. Non ci sono regole, ci sono solo due di picche e tentativi.

Nicole Rastelli

