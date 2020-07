1 minuto (tempo di lettura)

Molti si chiedono come mai, a una certa età, si faccia meno sesso rispetto agli anni precedenti. Secondo le cosiddette “voci di corridoio”, la spiegazione principale risiederebbe nel calo della libido o dell’attrazione. Nondimeno, sappiamo che se vi è amore, questo non può succedere, e in tal proposito, è intervenuta la scienza per dare una risposta all’enigma. Pertanto, quanto sesso dobbiamo, o dovremmo, fare alla nostra età?







Come riportato da GQItalia, da uno studio effettuato al Kensey Institute for Sexual Reserche è emerso che tutto si caratterizza proprio in base all’età delle persone in questione. In particolare, in soggetti siti in un’età compresa fra i 18 e i 29 anni, il numero annuale di rapporti sessuali è di, circa, 112 volte; in quelli fra i 30 e i 39 anni, pressappoco 86 volte all’anno; e in altri, invece, con un’età fra i 40 e i 49 anni, di 69. Non male, qualcuno potrebbe pensare, giacché in base ai classici impegni vari e quotidiani, trovare il tempo anche per fare sesso è, o sarebbe, fantastico. Ma anche a questo gli scienziati hanno dato interpretazione, e la mancanza di appetito sessuale, in realtà, dipende da tutt’altri fattori al di fuori della nostra volontà. Ovvero:





Stress e patologie varie

Al contrario di quanto si pensi, non sono gli anni a influenzare le voglie sessuali, ma le circostanze della vita; e, come su detto, i doveri. Famiglia, figli, e anche le stesse affezioni fisiche, condizionano particolarmente qualsiasi volontà, soprattutto quella di fare sesso; tralasciando del tutto, quindi, la componente anagrafica della coppia.

L’ottimismo, qualità principale alla base di una relazione

Sempre come su detto, sappiamo che, nella stragrande maggioranza dei casi le persone son convinte che gli anni e la salute siano correlati, nonché portatori di un notevole decadimento dell’erotismo. Eppure, attraverso un’ulteriore ricerca, si è verificato che, in realtà, salute ed età non inficiano affatto quello che in passato lo si poteva definire un “fuoco”, ma il tutto è dovuto solo all’ottimismo. Difatti, chi ne gode, non accuserà mai, non solo il passare dell’età, ma neanche un abbassamento della libido.

Si dice, infatti, che l’ottimismo è il profumo della vita, e che chi ce l’ha non soffrirà mai per niente e nessuno. Ma se questo, però, stentasse ad arrivare, o se con gli anni scomparisse, come fare a rinnovarlo? Semplice, proprio facendo sesso: gli ormoni rilasciati danno una tale scarica da rinnovare, e del tutto gratuitamente, quell’abbonamento che non dovremmo mai far scadere.

Anastasia Gambera

