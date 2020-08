1 minuto (tempo di lettura)

La differenza d’età, in amore, quanto conta? Le coppie che si trovano ad affrontare una sostanziale differenza d’età, hanno possibilità di avere una relazione lunga e duratura (e magari anche felice)? Spesso, viene visto come un fattore negativo, che con il passare del tempo, potrebbe portare la coppia a naufragare causa obbiettivi, sogni e abitudini diverse.







Una ricerca dell’Università del Colorado e pubblicata sul Journal of Population Economics sostiene che nell’arco di 6-10 anni le coppie con una sostanziale differenza d’età iniziano ad affrontare un clima di insoddisfazione e problemi che con meno età di differenza si potrebbero risolvere. Lo studio continua dicendo che uno dei problemi maggiori sia la stabilità economica. Credibile? Esagerato? Troppo negativo? Come se le coppie più omogenee non vengano mai toccate dai problemi economici e siano sempre felici.

Su una cosa però, possiamo essere tutti d’accordo: non si decide di chi innamorarsi. Non ci si sveglia una mattina e si prende la decisione di frequentarsi con qualcuno di più giovane o più grande. Ci si incontra, per caso, per fortuna. E se son rose fioriranno.





Ma come scatta la scintilla tra due persone con una certa differenza d’età? Secondo la Psicoterapeuta Isabella Mazzetti ci sono vari fattori:«Agli occhi di chi è più giovane il partner più grande può sembrare più affidabile, più esperto in vari ambiti e dotato di maggiore fascino. Viceversa, agli occhi di chi è più grande il partner più giovane può apparire più spensierato e dare l’impressione di tornare indietro nel tempo e, quindi, alla propria giovinezza».

In più, aggiunge «Il piacere di stare con qualcuno alle prese con situazioni diverse dalle proprie, ma anche la sicurezza trasmessa da chi riesce a vedere con più distacco e senso critico i problemi e, quindi, a ridimensionarli. Un ulteriore ingrediente in grado di far scattare la scintilla? L’enorme ricarica in termini di autostima. Sì, perché chi è più grande tende a pensare di essere “ancora interessante”, mentre chi è più giovane può compiacersi all’idea di avere una storia alla pari con una persona più grande».

E quali sono i problemi che potrebbero far allontanare due persone invece?

Secondo la psicoterapeuta i problemi potrebbero andare dai più “futili” come “serata a casa o serata fuori?” a problemi più sostanziosi come “figli si o figli no?”. Ma siamo sicuri che coppie della stessa età, o simile, questi quesiti non se li pongano?

Infatti la cosa importante, per ogni coppia è il bisogno parlare e saper comunicare perché ciò che divide davvero una relazione è la mancanza di obbiettivi comuni.

