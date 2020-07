1 minuto (tempo di lettura)

Completarsi a vicenda non è mai facile, e spesso, tante persone scelgono partner di cui, o non gliene importa un granché, oppure, se ne approfittano per convenienza o altro. Ma il/la compagno/a della nostra vita non fa questo, poiché va a colmare quei vuoti che qualcuno o qualcosa ha lasciato, rendendo impossibile esistere. Non a caso, una ricerca tedesca ha verificato che due persone formanti una coppia, anche se non vivono nella stessa casa ma dormono insieme qualche volta, quest’ultima cosa gli permette di accordare e migliorare il loro sonno.







Secondo quanto riportato da Repubblica, una ricerca realizzata in Germania dal Center for Integrative Psychiatry, dormire assieme aiuta a ottimizzare, qualitativamente, il sonno. Esperimento eseguito su 12 coppie che, passando la notte al Centro, sono state attenzionate con e senza l’amante accanto durante il riposo notturno. E sono state esaminate soprattutto per mezzo della doppia polisonnografia simultanea, criterio particolarmente preciso per studiare il sonno in modo dettagliato e multilivello. In un secondo tempo, le stesse coppie sono state sottoposte a un questionario che descrivesse – previo permesso dei consorti – le caratteristiche del loro rapporto, l’intensità erotica con cui vivono determinati momenti, e quant’altro.





Ciò scaturito dallo studio è che, nella fase R.E.M., le coppie hanno fatto registrare un aumento piuttosto importante di siffatto stadio del sonno. Tutto questo, non dovuto ai possibili movimenti del/la partner durante il riposo, ma alla forza e profondità di quello specifico vincolo amoroso. Lasciando, quindi, ipotizzare che la notte insieme affina un rapporto e lo rende ancora più forte. E voi credete che ciò sia vero? Una cosa su cui riflettere.

