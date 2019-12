1 minuto (tempo di lettura)

La visione del corpo umano ha dimostrato di essere la chiave per suscitare il desiderio sessuale. Tuttavia, non è ancora chiaro se il modello visivo che caratterizza il desiderio sessuale sia diverso nelle donne e negli uomini.







Per studiare l’effetto del genere sui modelli visivi innescati da un identico insieme di stimoli che rappresentano coppie eterosessuali attraenti un gruppo di donne e gli uomini eterosessuali (n = 106) sono stati testati su un compito di visualizzazione delle immagini associato al monitoraggio oculare. Il contesto del desiderio sessuale è stato attivato chiedendo al partecipante se percepiva tale desiderio mentre guardava le immagini sensuali di coppie eterosessuali. I dati sono stati analizzati utilizzando analisi di varianza progettuali a soggetto misto.





Le durate di fissazione sono state utilizzate per studiare i modelli visivi. Sono state create 2 aree di interesse per indagare i modelli visivi (faccia vs area del corpo). I risultati hanno mostrato fissazioni più lunghe sul corpo piuttosto che affrontare le aree indipendentemente dal sesso dei partecipanti. Inoltre, tutti i partecipanti hanno guardato più a lungo ai corpi delle donne rispetto agli uomini e ai volti del sesso opposto.

Questi risultati hanno fatto luce sui processi automatici alla base del desiderio sessuale, che ha il potenziale per migliorare la cura dei pazienti che soffrono di disturbi sessuali ottimizzando gli interventi. I punti di forza di questo studio sono l’uso di un paradigma di tracciamento degli occhi, la dissociazione tra 2 aree di fissazione (cioè viso e corpo) e l’uso di un insieme identico di stimoli che consente un confronto accurato tra i sessi del modello visivo. I limiti sono la piccola dimensione del campione, l’uso di individui eterosessuali sani e l’assenza di misure di eccitazione sessuale e risposta genitale. Questi risultati confermano l’associazione tra il corpo umano e il desiderio sessuale. Rivelano anche l’eccezionale attrattiva attenzionale dei corpi delle donne.

Dr. Andrea Militello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.