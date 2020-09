1 minuto (tempo di lettura)

Negli anni ’90 e 2000 ci siamo abituate alle grandi icone single come Bridget Jones e Carrie Bradshaw, fino ad arrivare a Rihanna e Jennifer Aniston oggi. Ma è davvero cambiato qualcosa rispetto a 20/30 anni fa?







Quante volte alla frase “Io da single sto benissimo” ci siamo sentiti rispondere “Si certo, ma vedrai che presto ti innamorerai e cambierai idea”?

Una donna se è single spesso viene etichettata in due modi: nel primo modo viene dato per scontato che sia una persona insopportabile e che nessuno, dunque la voglia. Nel secondo caso che non abbia incontrato quello giusto. Ma davvero la persona giusta esiste per tutti? E soprattutto, se la risposta è si, abbiamo davvero tutti la fortuna di trovarla?

Perché l’essere single, dalla società viene visto come qualcosa di inconcepibile?

E un uomo single, invece, come viene visto?

Secondo Maria del Russo, scrittrice che si occupa di relazioni, sesso e cultura pensa che:“Tra le donne sia ancora diffusa l’idea che ‘single’ sia una condizione negativa e non l’ennesima etichetta che la società vuole appiccicarti addosso. Se una donna è single, allora ha qualcosa che non va e deve curarsi. Quest’idea è totalmente sbagliata”.





Essere single è una scelta validissima e sana perché non c’è cosa peggiore di stare con qualcuno perché si deve. Questa concezione di solitudine che spesso fa storcere il naso a chi è fidanzato viene vista come “sei single=sei una persona triste”. Ma nello stare da soli non ci deve essere per forza la tristezza. C’è un tempo nella vita delle persone che serve per far crescere la propria indipendenza e farci capire quanto sia importante stare bene prima con se stessi e dunque da soli e poi con gli altri.

La verità è che la società impone come “piatto forte” la relazione e tutto il resto come portate non principali. Le domande che, secondo la Del Russo, dovremmo farci sono principalmente due: Perché voglio avere una relazione? Cosa penso di poter ottenere da una relazione che io non sia in grado di ottenere anche da sola?

Ma alla fine, per quante etichette si possono avere addosso e per quanto esse possano essere fastidiose, ha ragione Agatha Christie quando disse: “La cosa più ragionevole che è stata detta sul matrimonio e sul celibato è questa: qualunque cosa tu scelga, te ne pentirai.”

Nicole Rastelli

