Il testosterone (T) svolge un ruolo fondamentale nel coordinare una serie di eventi psicologici, cognitivi e fisici che potrebbero (o non potrebbero) culminare nell’attività sessuale maschile. Infatti, la carenza di T è associata, in modo statisticamente significativo, a diverse disfunzioni sessuali tra cui la disfunzione erettile (DE), la riduzione dell’erezione spontanea e il desiderio sessuale ipoattivo (HSD).







Sebbene queste associazioni siano statisticamente significative, si discute se siano anche clinicamente significative. Inoltre, disfunzioni sessuali sono presenti anche in diverse condizioni metaboliche – come diabete mellito di tipo 2 e obesità – che spesso si associano a bassi livelli di T. In particolare, questo è il caso della disfunzione erettile, ma non dell’HSD, che, pertanto, dovrebbe essere considerato un correlato più genuino della carenza di T in età adulta e invecchiamento (ipogonadismo a esordio tardivo, LOH).





Lo scopo di questo lavoro è di esaminare le prove di altri studi sugli effetti sessuali della terapia sostitutiva T (TRT) nella LOH. Gli studi di intervento in studi clinici su soggetti con LOH e le loro meta-analisi indicano che la terapia sostitutiva T (TRT) è in grado di migliorare HSD, erezione spontanea ed ED.

Tuttavia, il miglioramento relativo dell’ED da parte della TRT è marginale . Nel LOH, gli effetti positivi della TRT su altri settori dell’attività sessuale, come l’orgasmo e la soddisfazione sessuale, sono evidenti anche nelle diverse meta-analisi. Pertanto, la TRT è un trattamento ragionevole per ripristinare il desiderio sessuale nella LOH, con alcuni effetti positivi aggiuntivi anche sull’erezione (spontanea e sessuale) e sull’orgasmo. Al contrario, studi preclinici e clinici indicano che la somministrazione di T in soggetti eugonadici non migliora l’attività sessuale maschile.

