Meno di un minuto (tempo di lettura)

La spermatogenesi dipende dalla temperatura e lo stress da calore ha effetti distruttivi sulla spermatogenesi e riduce la qualità del liquido seminale. Sedici topi adulti sono stati assegnati a due gruppi: ipertermia e gruppi di controllo. L’ipertermia scrotale è stata indotta da bagnomaria a 43 ° C per 30 minuti.







Quindi, lo spermatozoo è stato isolato attraverso la coda dell’epididimo per l’analisi dei parametri dello sperma. I tessuti testicolari sono stati prelevati per studi stereologici, test ormonali, test TUNEL e studi molecolari. Gli autori hanno documentato una marcata riduzione dei parametri del liquido seminale e del livello sierico di testosterone nei topi indotti dall’ipertermia scrotale, così come l’analisi stereologica hanno indicato una significativa riduzione delle cellule testicolari e cambiamenti nella disposizione spaziale delle cellule testicolari nei gruppi scrotali dell’ipertermia rispetto ai gruppi di controllo.





I risultati del test TUNEL hanno mostrato che le cellule apoptotiche erano significativamente migliorate nel gruppo dell’ipertermia scrotale rispetto ai gruppi di controllo. Inoltre, l’ipertermia scrotale ha causato una riduzione dell’espressione di acido retinoico 8 (STRA8), c-kit e geni dell’antigene nucleare (PCNA) proliferante nei gruppi dell’ipertermia scrotale rispetto al controllo.

Secondo i risultati, l’induzione dell’ipertermia scrotale transitoria porta a una fluttuazione nella disposizione spaziale delle cellule testicolari, che alla fine influenza la normale funzione della spermatogenesi.

Dr Andrea Militello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.